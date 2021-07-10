Kaan Yıldırım ile yollarını ayıran Hadise gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaan Yıldırım ile yollarını ayıran Hadise gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırdı

Kaan Yıldırım ile yollarını ayıran Hadise gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırdı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel hakkında çıkan aşk dedikodularının yankıları sürerken bir haber de Hadise cephesinden geldi.

Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel hakkında çıkan aşk dedikodularının yankıları sürerken bir haber de Hadise cephesinden geldi. Ünlü şarkıcı gönlünü Mehmet Dinçerler'e kaptırdı.

Bodrum'da bir araya gelen ikilinin samimi halleri çevredekiler tarafından görüntülendi. Aşk acısını çabuk unutan Hadise'nin keyfinin yerinde olduğu öğrenildi. Mekana el ele gelen çiftin daha sonra aynı şekilde oradan ayrıldı.

Birkaç ay önce evlilik hazırlığı yapan ikilinin yeni aşkları çok konuşuldu. Sosyal medya kullanıcıları 'artık aşklar da yalan' paylaşımlarıyla görüşlerini belirtti.

KAAN VE ÇAĞLA ŞIKEL!

Şarkıcı Hadise ile olan birlikteliğini noktalayan Kaan Yıldırım'ın gönlünü model, sunucu Çağla Şıkel'e kaptırdığı iddia edildi.

Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel'in Çeşme'de bir mekanda eğlendiği öne sürüldü. Son zamanlarda sık sık bir araya gelen ikilinin aşk yaşadığı iddia edildi.

Sürpriz aşkla ilgili Kaan Yıldırım sessizliğini korurken Çağla'nın ise yakınlarına "Kaan arkadaşım" dediği öğrenildi.

SAYGI ÇERÇEVESİNDE AYRILDIK

Hadise ile ilişkileri ikinci kez hüsran ile sonuçlanan Kaan Yıldırım ayrılığı şu sözlerle duyurmuştu:

Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık.

HANDE İLE AŞK YAŞAMIŞTI

Hadise ile adı anılan Mehmet Dinçerler daha önce de oyuncu Hande Erçel'le aşk yaşamıştı. Birlikteliklerini kameralardan uzakta yaşayan ikilinin aşkı kısa sürmüştü.

Kaynak: Hürriyet

Tatil sezonunu açan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit denizde romantik anlar yaşadı
Tatil sezonunu açan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit denizde romantik anlar yaşadı
Yılın aşk bombası patladı! Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi
Yılın aşk bombası patladı! Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi
Bomba aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı
Bomba aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ahmet Kaya Zeki Müren Müslüm Gürses Sertab Erener
Spor Ali Koç Arda Turan Alper Yılmaz Emre Belözoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaan Yıldırım ile yollarını ayıran Hadise gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırdı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 10:15:22. #1.15#

title