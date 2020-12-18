Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi
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Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi

18.12.2020 00:00 | Son Güncelleme: 18.12.2020 01:13
Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi

Ünlü şarkıcı Hadise, uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkisini noktalamıştı. Ayrılığın ardından sessizliğini koruyan Yıldırım, günler sonra Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Öte yandan ünlü oyuncunun, paylaştığı fotoğrafları yoruma kapatması dikkatlerden kaçmadı.

Her daim özel hayatını basından uzak tutmaya özen gösteren ve aylardır birlikte olduğu Kaan Yıldırım ile hiç basın mensuplarına yakalanmayan Hadise, kötü haberi de Instagram hesabından vermişti.

İlişkisini noktaladığını açıklayan şarkıcı "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor... Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi

İLK PAYLAŞIM GELDİ

24 Aralık'ta 34 yaşına girecek olan Kaan Yıldırım, sosyal medyada ayrılık sonrası ilk paylaşımını yaptı. Yıldırım, "Bu doğum günümde, kanser hastaları için birlik olalım. Herkese sağlıkla dolu bir ömür dilerim" diyerek, Türk Kanser Derneği'ne bağış yapılmasını istedi.

FOTOĞRAFLARI YORUMA KAPATTI

Ünlü oyuncunun, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafları yoruma kapatması dikkatlerden kaçmadı.

Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi
Haber Yorumları (1)
AGA: cok gitti sosyete de yaz aski kacamak diye bir sey var burda ayni
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