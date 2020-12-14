Kaan Yıldırım, ayrılık sonrası Hadise'nin aldığı her şeyi geri gönderdi

Ünlü şarkıcı Hadise ile yollarını ayıran Kaan Yıldırım, ilk hamlesini yaptı. Yıldırım şarkıcının kendisine aldığı tüm hediyeleri şoförüyle geri gönderdi.

10 aydır aşk yaşayan ünlü şarkıcı Hadise ve başarılı oyuncu Kaan Yıldırım ilişkilerini noktaladı. Hadise, ayrılık haberini Instagram hesabından duyururken Kaan Yıldırım sessiz kalmayı tercih etti.

KAAN HER ŞEYİ GERİ GÖNDERDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, biten ilişkisi hakkında yakın çevresiyle dertleşen Yıldırım, Hadise'nin ayrılık kararı alırken çok fevri davrandığını ve birbirlerine hala çok aşık olduklarını söyledi. Hadise'nin Instagram'dan yaptığı ayrılık paylaşımına sinirlenen Kaan, harekete geçerek Hadise'den kalan her şeyi geri gönderdi. Oyuncu, Hadise'nin kendisine aldığı kazak, pantolon, ayakkabı ve saat gibi hediyeleri şoförüyle şarkıcıya teslim ettirdi. Bununla da yetinmeyen Yıldırım, Hadise'ye köpeği Benek için aldığı tasmayı bile geri verdi.

HADİSE KENDİNİ İŞE VERDİ

Ayrılık sonrası zor günler geçiren Hadise ise kendisini işlerine verdi. Ünlü isim, 4 milyon TL'ye anlaştığı bir marka için kamera karşısına geçecek.