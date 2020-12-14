Kaan Yıldırım, ayrılık sonrası Hadise'nin aldığı her şeyi geri gönderdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kaan Yıldırım, ayrılık sonrası Hadise'nin aldığı her şeyi geri gönderdi

14.12.2020 09:30 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:18

Ünlü şarkıcı Hadise ile yollarını ayıran Kaan Yıldırım, ilk hamlesini yaptı. Yıldırım şarkıcının kendisine aldığı tüm hediyeleri şoförüyle geri gönderdi.

10 aydır aşk yaşayan ünlü şarkıcı Hadise ve başarılı oyuncu Kaan Yıldırım ilişkilerini noktaladı. Hadise, ayrılık haberini Instagram hesabından duyururken Kaan Yıldırım sessiz kalmayı tercih etti.

KAAN HER ŞEYİ GERİ GÖNDERDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, biten ilişkisi hakkında yakın çevresiyle dertleşen Yıldırım, Hadise'nin ayrılık kararı alırken çok fevri davrandığını ve birbirlerine hala çok aşık olduklarını söyledi. Hadise'nin Instagram'dan yaptığı ayrılık paylaşımına sinirlenen Kaan, harekete geçerek Hadise'den kalan her şeyi geri gönderdi. Oyuncu, Hadise'nin kendisine aldığı kazak, pantolon, ayakkabı ve saat gibi hediyeleri şoförüyle şarkıcıya teslim ettirdi. Bununla da yetinmeyen Yıldırım, Hadise'ye köpeği Benek için aldığı tasmayı bile geri verdi.

HADİSE KENDİNİ İŞE VERDİ

Ayrılık sonrası zor günler geçiren Hadise ise kendisini işlerine verdi. Ünlü isim, 4 milyon TL'ye anlaştığı bir marka için kamera karşısına geçecek.

Kaan Yıldırım, ayrılık sonrası Hadise'nin aldığı her şeyi geri gönderdi
Haber Yorumları (4)
SONU BELLİ İLİŞKİLER: Bu ilişkinin uzun süreli değil kısa süreli olacağını herkes biliyordu. Ünlülerin genel olarak hayatları öyle.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
PUFF: eğlenecek var, evlenecek var. . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
AFYONLU: SABAH SABAH BİZENE BİZENE Bİ ZE NE
Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Altay Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Serdar Ortaç Birkan Sokullu İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Erol Bulut Adem Ljajic Çağdaş Atan Sergen Yalçın
Tüm Haberler İzmir Aralık Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaan Yıldırım, ayrılık sonrası Hadise'nin aldığı her şeyi geri gönderdi - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 10:32:27. #1.14#
title