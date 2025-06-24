Dizide yer alan 7 hikâyede karakterler en karanlık taraflarıyla yüzleşmektedir. Karakterler bu karanlık taraflarını görmezden gelip hayatlarına devam etmeyeceğine ilişkin çelişkileri anlatmaktadır. Peki, Kaan videoyu izledin mi, hangi film repliğidir?

KAAN VİDEOYU İZLEDİN Mİ, HANGİ FİLM REPLİĞİDİR?

Kaan videoyu izledin mi, 7 Yüz filminde yer alan bir repliktir.

7 YÜZ FİLMİ HAKKINDA

7 Yüz, 2017 yılında BluTV'de yayımlanan Türk yapımı dram, komedi ve romantik türdeki internet dizisidir. Bir Film tarafından 2017 yılında BluTV için çekilmiştir. Dizi, 7. bölümü ile final yaparak sona erdi.

Dizide yer alan 7 hikâyede karakterler en karanlık taraflarıyla yüzleşmektedir. Karakterler bu karanlık taraflarını görmezden gelip hayatlarına devam etmeyeceğine ilişkin çelişkileri anlatmaktadır.

Birbirinden farklı karakterlere ve ilişkilere sahip 7 kişi, kendi hayatlarının en karanlık taraflarıyla yüzleşmek zorunda kalır. Bu karakterler hem kendi travmalarıyla hem de güvendikleri insanların ihanetleriyle sarsılır. Çarpık ilişkiler, anlık hatalar ve kötü tesadüfler, bu kişilerin dünyasını baştan aşağı değiştirecektir.

7 YÜZ FİLMİOYUNCULARI

• Belçim Bilgin -

• Cem Davran -

• Ekin Koç -

• Dolunay Soysert -

• Damla Sönmez -

• Engin Hepileri -

• Genco Erkal -

• Melisa Sözen -

• Merve Dizdar -

• Pınar Göktaş -

• Sinan Tuzcu -

• Serkan Altunorak -

• Tuğrul Tülek -

• Tilbe Saran -