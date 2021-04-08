Kaan Girgin'e şok suçlama! Artık annesinin soyadını kullanacak...
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Kaan Girgin'e şok suçlama! Artık annesinin soyadını kullanacak...

Hürriyet - Haberler | Magazin
Kaan Girgin'e şok suçlama! Artık annesinin soyadını kullanacak...

Göçer, avukatı Özlem Yazıcıoğlu aracılığıyla mahkemeye başvurarak kızının kendi soyadını kullanması için dava açmıştı.

Göçer, avukatı Özlem Yazıcıoğlu aracılığıyla mahkemeye başvurarak kızının kendi soyadını kullanması için dava açmıştı.

BABASINI 1-2 DEFA GÖRDÜ

Kaan Girgin ile 13 yıl önce anlaşmalı boşanan Göçer'in dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: "Tarafların bugün 13 yaşında olan çocuğu S.G.'nin velayeti anneye verilmiştir. Ancak S.G. bugüne kadar sadece 1 ya da 2 defa babasını görmüştür. Çocuğun annesiyle soyadının farklı olması gerek okulunda, gerekse sosyal yaşamında büyük sıkıntı yaşatmaktadır."

Mahkeme, küçük S.G.'nin soyadının annesinin soyadı 'Göçer' olarak değiştirilmesine karar verdi.

Seran Göçer ve Kaan Girgin, 3 yıl evli kaldıktan sonra 2008'de boşanmıştı.

Kaynak: Hürriyet

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