Kaan Ertem kimdir? Kaan Ertem kaç yaşında, neden vefat etmiştir?

53 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin sevilen karikatüristlerinden Kaan Erten, Leman, Limon ve L-Manyak gibi birçok meşhur mizah dergilerinde çizim yapmıştır. Peki, Kaan Ertem kimdir? Kaan Ertem kaç yaşında, neden vefat etmiştir?

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz ve Kolpaçino gibi vatandaşlar tarafından oldukça ilgi gören filmlerin senaristliğini yapan Kaan Ertem, son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimlerin arasında yer almakta. Kaan Ertem ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAAN ERTEM KİMDİR?

1968'de İstanbul'da doğdu. 1983'te ünlü karikatürist Semih Balcıoğlu'nun teşvikleriyle küçük yaşlardan çizmeye olan yeteneği fark edilerek ilk karikatürlerini Bulvar Gazetesi'nde yayınladı. 1995 yılında Marmara Üniversitesi Resim-İş Bölümü'nden ve ardından gittiği İstanbul Teknik Üniversitesi'nde eğitimini tamamladı.

1988'de profesyonel olarak adım attığı çizim kariyerini 2021'deki ölümüne kadar Leman, Limon ve L-Manyak gibi mizah dergilerinde; sürdürdü. Aralarında; Öğreten Adam ve Oğlu (1992), Erkut Abi (1994), Zıçan Adam (1996), Erdener Abi ve Ezik Şarkıcı Altuğ vb. bulunduğu unutulmaz eserlere imza attı. Ertem ayrıca Türkiye'nin ilk mizahi bilimkurgu romanlarından birisi olarak kabul edilen 2001 Feza Fatihleri adlı kitabını yayınladı ve oyuncu olarak Kolpaçino Bir Şehir Efsanesi ve Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz adlı filmlerde yer aldı.

ÖLÜMÜ

Ertem, 2020 yılında yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle bir yılı aşkın gördüğü tedaviye rağmen iyileşemeyerek 8 Haziran 2021'de İstanbul'da 53 yaşında öldü. Cenazesi Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FİLMOGRAFİ

Senarist

Koca Kafalar - Senarist (2007)

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz - Senarist (2008)

Kolpaçino - Senarist (2009)

Kolpaçino: Bomba - Senarist (2010)

Kutsal Damacana 2: İtmen - Senarist (2011)

İki Kafadar - Senarist (2013)

Oyuncu

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz - Doktor (2008)

Kolpaçino - Trafik polisi (2009)