K vitamini hangi besinlerde bulunur? K vitamini nedir? K vitamini ne işe yarar?
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K vitamini hangi besinlerde bulunur? K vitamini nedir? K vitamini ne işe yarar?

01.02.2021 10:55 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:59
K vitamini hangi besinlerde bulunur? K vitamini nedir? K vitamini ne işe yarar?

Günlük alınması gereken vitaminler arasında önemli yere sahip K vitamini hangi besinlerde bulunur? K vitamini nedir? K vitamini ne işe yarar?

K vitamini yaraların iyileşmesi, cilt solukluğu gibi problemleri çözen K vitamini hangi besinlerde bulunur? K vitamini nedir? K vitamini ne işe yarar?

K VİTAMİNİ NEDİR?

Kişinin sağlığın korunması amacıyla büyük öneme sahip k vitamini, kanın pıhtılaşmasında önemli rol oynar. K1 ve K2 olmak üzere iki yaygın alt türü bulunan K vitamini, koyu yeşil yapraklı sebzeler başta olmak üzere bitkisel veya hayvansal kaynaklı birçok besinde bulunur.

K VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Yeşil bitkilerde görülen k vitamini, ıspanak, pazı, brokoli, lahana, brüksel lahanası, karnabahar, kara lahana, kuşkonmaz, şalgam, pancar yaprağı, maydanoz, hindiba gibi besinlerde görülür.

Kırmızı ve beyaz etler ile karaciğer, böbrek gibi sakatat türleri,

Yumurta,

Fındık, ceviz, kaju gibi kuru yemişler

K VİTANİMİ FAYDALARI NELERDİR?

Kanın pıhtılaşmayı düzenleyerek yaraların iyileşmesini sağlar,

Kemik yoğunluğunun korunması ve kemik metabolizmasının düzenlenmesi açısından önemli faydaları vardır,

Dolayısıyla vitamin yeterli düzeyde alındığında yüksek tansiyon gelişim riskinin azaltılmasına da katkıda bulunur.

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