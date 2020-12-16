Juventus - Atalanta maçı hangi kanalda? Juventus - Atalanta ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Juventus - Atalanta maçı hangi kanalda? Juventus - Atalanta ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

16.12.2020 11:04 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:07
Juventus - Atalanta maçı hangi kanalda? Juventus - Atalanta ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Juventus - Atalanta maçı hangi kanalda? Juventus - Atalanta ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi? Juventus – Atalanta, İtalya Serie A maçı Bein Sports 4, CBC Sport, kanalından yayınlanacak.

Juventus - Atalanta maçı hangi kanalda? Juventus - Atalanta ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?Juventus - Atalanta, İtalya Serie A maçıBein Sports 4, CBC Sport, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 20:30.

Juventus - Atalanta maçı hangi kanalda?

> 41,254 kişi kapasiteli Allianz Stadyumu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Daniele Doveri yönetecek.

> İtalya Serie A Ligi 2020/2021 Sezonu 12. Hafta mücadelesinde, 23 puan 14 averaj ile 4. sırada yer alan Juventus, 17 puan 5 averaj ile 8. sırada yer alan Atalanta ile karşı karşıya geliyor.

Juventus-Atalanta arasındaki son maçların dikkat çeken istatistikleri:

Juventus 4, Atalanta 1 galibiyet elde ederken 5 maç beraberlikle sonuçlandı.

Juventus 16 gol atarken, Atalanta 13 golle karşılık verdi.

4 maç 2,5 gol altında, 6 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

6 maçta karşılıklı gol olurken, 4 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

5 maç 4-6 gol aralığında tamamlandı.

Juventus 5 ve Atalanta 5 maçta ilk golü atan taraf oldular.

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