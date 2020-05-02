Julian Assange'ın partneri: Hapishanede koronavirüs salgını var, Assange'ın hayatı tehlikede
02.05.2020 10:20 | Son Güncelleme: 02.05.2020 10:20
İngiltere’de tutuklu bulunan Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ın partneri ve 2 çocuğunun annesi Stella Morris, Assange'ın tutulduğu hapishanede koronavirüs salgını olduğunu ve kendisinin hayatının tehlikede olabileceğini söyledi.
İngiltere'de tutuklu bulunan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın partneri ve 2 çocuğunun annesi Stella Morris, Assange'ın tutulduğu hapishanede koronavirüs salgını olduğunu ve kendisinin hayatının tehlikede olabileceğini söyledi.
Morris, Julian Assange'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com