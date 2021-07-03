Julia yerine Meryem!

Meryem Uzerli, yönetmen Alp Kamber'in yeni filmi "Güzel Bir Rüya" için kamera karşısına geçti. Samsun Ladik'de yaşayan iki çocuğun aşık olduğu film yıldızı Meryem'i bulmak üzere evden kaçmasını anlatan yapım, aslında Julia Roberts düşünülerek yazıldı.

Ancak, "American History X"in yapımcısı John Morissey'in de çok beğenip destek verdiği projenin anlattığı yol hikayesine Julia Roberts yerine, bir Türk yıldızın daha uygun olacağına karar verilince teklif Meryem Uzerli'ye gitti.

İkinci bebeğinin doğumu nedeniyle bir süre setlere ara veren Uzerli, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelerek iş başı yaptı. John Morissey'in ortak yapımcı olduğu film, başta Sundance olmak üzere, dünyanın birçok seçkin film festivalinde ödül için yarışacak.

Kaynak: Snob Magazin