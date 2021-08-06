Judocular olimpiyat sahnesinde

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu milli judocuları Zeynep Çelik Aydın ve Recep Çiftçi, 24 Ağustos 5 Eylül tarihleri arasında Paralimpik Olimpiyat oyunlarına katılmak için yola çıktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu milli judocuları Zeynep Çelik Aydın ve Recep Çiftçi, 24 Ağustos 5 Eylül tarihleri arasında Paralimpik Olimpiyat oyunlarına katılmak için yola çıktı. Dünyanın en büyük ve en değerli spor organizasyonu olan Olimpiyat oyunlarında mindere çıkacak olan Milli Judocularda hedef altın madalya.

KOLEKSİYONDA TEK EKSİK OLİMPİYAT

Katıldığı tüm turnuvalarda kürsüde yer alarak ayrılan, kariyerinde Dünya ve Avrupa şampiyonlukları olan Büyükşehir Kağıtspor'un başarılı sporcusu Zeynep Çelik Aydın IBSA büyükler dünya sıralamasında 57 kiloda 880 puanla ilk sırada yer alıyor. Mavi beyazlı sporcu, otoriteler tarafından altın madalyanın bir numaralı adayı olarak gösteriliyor.

RECEP KÜRSÜNÜN EN ÜSTÜNDE YER ALMAK İSTİYOR

Büyükşehir Kağıtspor'un bir diğer başarılı sporcusu Recep Çiftçi ise 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 66 kilogramda minderde mücadele edecek. Hedefinin altın madalya olduğunu belirten Recep de altın madalya almak için paralimpik olimpiyatlarında mücadele edecek.

Kaynak: Habermetre