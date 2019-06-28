JPG ve JPEG Dosyaları Arasındaki Fark Nedir?

Bilgisayarınıza indirdiğiniz görsellerin uzantılarını kurcaladıysanız JPG dosyalarıyla daha önce tanışmışsınızdır. Görsel dosyaların isimlerine dikkatli baktığınız zaman JPG ve JPEG dosyalarını görüp arlarındaki farkı da merak etmiş olabilirsiniz. Biz de bu yazımızda sizler için iki dosya uzantısı arasındaki farkı açıklamaya çalışacağız.

JPG ve JPEG dosyaları

Genel anlamda baktığınız zaman JPG ve JPEG dosyaları arasında devasa bir fark bulunmuyor. Hatta bu uzantıların birbiri yerine kullanıldığı durumlar bile mevcut. Bu yüzden aralarındaki farklara bakmadan önce iki uzantı arasındaki benzerlikleri incelemekte fayda var.

JPG ve JPEG uzantılarının benzerlikleri:

İki dosya da vektör formatının aksine raster formatındadır.



JPG'nin de JPEG'in de açılımı 'Joint Photographic Experts Group'tur.



İki dosya türü de fotoğraflarda yaygın olarak kullanılır.



İkisi de sonucunda kaliteden ödün verildiği bir sıkıştırma işlemi uygular.



Sıkıştırma işleminin sonunda çıkan dosyaların boyutları küçük olur.

Peki, aradaki fark ne?

Kendinize, "İki uzantı da temelde aynıysa neden iki ayrı uzantı var?" ya da "Bir bilgisayarda hem .jpg hem de .jpeg dosyaları bulunabiliyor?" şeklinde sorular sorabilirsiniz. Bu sorunun cevabını vermek için biraz geriye gitmemiz gerekiyor.

Eski Windows sürümleri yalnızca 3 karakterli uzantıları destekleyebiliyordu. Mac ve yeni Windows sürümlerini kullanan bilgisayarlar .jpeg uzantılı dosyaları açabilse de daha eski Windows işletim sistemini kullanan bilgisayarlar, uzantıyı .jpg olarak kısaltmak zorunda kalıyordu. Şimdiyse görüntü işleme programlarının büyük bir çoğunluğu, herhangi bir karışıklığa mahal vermemek için .jpg uzantısını kullanıyor.

Bir başka deyişle iki dosya uzantısı arasındaki fark, harf sayısından ibaret. Günümüzde .jpeg dosya formatını kullanabiliyoruz. Ancak eski bilgisayarlarda yalnızca .jpg formatına izin veriyorlardı.