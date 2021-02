Jon Snow baba oldu! Game of Thrones Jon Snow kimdir? Kit Harington kimdir? Kit Harington eşi kim?

Kit Harington ve Rose Leslie çiftinin bebekleri dünyaya geldi. Jon Snow baba oldu! Game of Thrones Jon Snow kimdir? Kit Harington kimdir? Kit Harington eşi kim? Kit Harington filmleri! Rose Leslie! Game of Thrones!

Games of Thrones yıldızlarının çocukları oldu? Game of Thrones Jon Snow kimdir? Kit Harington kimdir? Jon Snow baba oldu! Game of Thrones Jon Snow kimdir? Kit Harington kimdir? Kit Harington eşi kim?

GAME OF THRONES JON SNOW KİMDİR?

Kit Harington tam adı ile Christopher Catesby Kit Harington 26 Aralık 1986, Londra, İngiliz televizyon ve sinema oyuncusu. Oyunculuk yapmadan önce gazeteci, kameraman ve savaş muhaberi olmak isteyen Harington, henüz drama ve tiyatro çalışmaları okulundayken ilk sahne deneyimini National Theatre'da War Horse adlı oyununda Albert adlı karakteri canlandırdı. Daha sonra ilk televizyon deneyimi için Game of Thrones adlı dizide Jon Snow karakterini canlandıran Harington'ın sahnelerinin büyük bölümü İzlanda ve Kuzey Irlanda'da çekildi. 2012 yılında Game of Thrones dizisindeki oyunculuğuyla Saturn Ödüllerinde en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında aday oldu. Aynı zamanda Golden Globe en iyi animasyon filmi ve akademi ödülleri adayı olan Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2 filminde Eret adlı karakteri seslendirdi. Yine 2014 yılında Jeff Bridges'in Seventh Son adlı filminde rol aldı. Aynı sene Testament of Youth adlı dram-romantik tarzdaki filmde Roland Leighton adlı karakteriyle Alicia Vikander ve Emily Watson ile başrolde yer aldı.

KIT HARINGTON FİLMLERİ!

2012 Sessiz Tepe: Karabasan Vincent Smith

2014 Pompeii Milo

2014 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2 Eret Seslendirme

2014 Testament of Youth Roland Leighton

2014 Seventh Son Billy Bradley

2015 Spooks: The Greater Good Will Holloway

2016 Brimstone Samuel Çekimi devam etmekte

TV seris

2011-günümüz Game of Thrones Jon Snow

2015 7 Days in Hell Charles Poole Kısa film

KIT HARINGTON EŞİ KİM?

Rose Leslie 2012 yılında Game of Thrones'da Jon Snow karakterini canlandıran rol arkadaşı Kit Harington ile çıkmaya başladı. İkili, 2017 yılında The Times gazetesine verdikleri röportajda nişanlandıklarını açıkladılar. Çift, 23 Haziran 2018'de, İskoçya'nın Aberdeenshire şehrindeki Rayne Kilisesi'nde evlendi. Çiftin erkek çocukları bugün dünyaya geldi.