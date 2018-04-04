Jolly Joker Vadistanbul'da Konser Takvimi

10-20 Nisan tarihleri arasında Jolly Joker Vadistanbul Sahnesi etkinlik takvimi şöyle:

10 Nisan Salı ve 17 Nisan Salı günü, saat 21.00'de 'Babala Parti – Oğuzhan Uğur'

5 ay gibi kısa bir sürede yarattığı formatlar ve içerik kalitesiyle dikkat çeken Babala TV, 1 milyon aboneyi geçen takipçisiyle Youtube'un en çok konuşulan kanalı olmayı başardı. Jolly Joker Vadistanbul'da birbirinden farklı konseptlerle, Babala Parti'nin her hafta farklı ve sürpriz konuklarıyla eğlenmeye hazır olun.

12 Nisan Perşembe günü saat 21.00'de 'Can Bonomo' konseri

Alternatif müziğin başarılı ismi Can Bonomo sevilen şarkıları ile Jolly Joker'de müzikseverlerle buluşacak.

13 Nisan Cuma günü saat 22.00'de 'Cem Adrian' konseri

Türk müziğinin başarılı ismi Cem Adrian, sevilen şarkıları ve özgün yorumuyla Jolly Joker'de müzikseverlerle buluşacak.

14 Nisan Cumartesi günü saat 22.00'de 'Levent Yüksel' konseri

Türk müziğinin başarılı ismi Levent Yüksel, geçmişten bugüne şarkılarıyla Jolly Joker'de sevenleriyle buluşacak.

18 Nisan Çarşamba günü saat 21.00'de 'Yeni Türkü' konseri

Türk müziğinin usta gruplarından Yeni Türkü, geçmişten bugüne en sevilen şarkılarıyla Jolly Joker'de sevenleriyle buluşacak.

19 Nisan Perşembe günü saat 21.00'de 'Mirkelam' konseri

Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden Mirkelam, geçmişten bugüne uzanan şarkılarıyla Jolly Joker'de müzikseverlerle buluşacak.

20 Nisan Cuma günü saat 22.00'de 'Serkan Kaya' konseri

Başarılı sanatçı Serkan Kaya, sevilen şarkıları ve yorumladığı eserlerle Jolly Joker'de sevenleriyle buluşacak.