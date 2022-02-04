Joker - Kayboldum şarkı sözleri! 'Kayboldum' sözleri nelerdir? Kayboldum rap şarkısı hakkında bilgiler

Joker'in yeni şarkısı Kayboldum Youtube'a yüklendi. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Joker - Kayboldum şarkı sözleri nedir? 'Kayboldum' rap sözleri nelerdir?

JOKER - KAYBOLDUM SÖZLERİ

kayboldum sanırım kimse beni duyamıyor

bi' çıkış arıyorum zifiri karanlıkta

sanıyo'lar yoruldum beni tanımıyor hiçbiri

yaramı sarıp buna dayanıyorum

***

yıkamazlar beni dimdik dağlar

arkamdan kimmiş bağıran?

aptallar çil çil dağılan

kargalar gibi birikmiş saman altından

yürüttüğünüz sulardan

yüzerek geçtim si**ir lan m*l

zirveye diktiğin bir bayrağın yok

ama konuşuyo'n vik vik hala

***

jöh özel istihbarat

çölde gördüğün bi' serap

gölgelerin gücü adına

güç bende şimdi ha ha!

ben özel üretim siz imalat

hatasısınız girdiğim an

kaybettiğim kavgam yok o yüzden

kapat çeneni s**me'yim belanı

***

bestelerim rap'leri bana

nefret besleyen wack'lerden tek tek

esnemedim kırıldım ismimin

üstünden hepsi yerken ekmek

siz hepiniz hepiniz ben tek

zaten yarınız boş peltek

yarınız sahte bense gerçeklere

mercek tutuyorum 15'ten beri

***

duruyo'lar el pençe geri

döner miyim sence? yok

sözlerimi düzeltecek biri

olabilir mi? bence zor

operasyon promosyon

mc'leri durdurarak son jenerasyonu

kurtarmak bu erozyondan

çıkamazlar depresyondan

***

autotune var ses mes yok bot

basan anglosakson artistlerden

bıktım ama stres yok lan!

deneyelim hadi en pis yoldan

***

sanırım kimse beni duyamıyor

bi' çıkış arıyorum zifiri karanlıkta

sanıyo'lar yoruldum beni tanımıyor hiçbiri

yaramı sarıp buna dayanıyorum

***

yanar içim alev

yanar içim alev

yanar içim alev

içim o biçim alev

***

yanar alev

yanar içim alev

yanar içim alev

içim o biçim alev

***

yeterince sabrettim

kaybettiğimi sananlar yetti

canıma tak etti lanetliyim

tattım ihaneti farz et ki

intihar ettim kıyamet değil

inan ki milyar kez dünyam

zindan hep iradem bitap

isyan eden ifadem girdap

***

inkar ettiğin hikayem bu

çarem yok halen

koş madem boş verme Jok

zaten poyraz esti

kalem elimdeyse artık çok geç

getirirsin tersten solfej

eminim yaşıyorsun kompleks

***

geminin kaptanıyım poz kesmeyin

hepiniz oldunuz hostes

elim açık hala yok rest

bağırıyorum ama yok ses

twitter'dan sallar protest

olamazlar çok pardon pes

etmiyorum ondan dolayı da

yazmayacağım Jokzilla son kez okey

***

daralıyorum karalıyorum

yaralıyorum ama bazen kanamıyo'lar

o zaman dayıyorum otomatiğe parmağımı

tarıyorum ölümüne para kazanıyorum

bu sefer azalıyo'lar ama bi' b*ka yaramıyo'

yine kafiye s**tım uzadı yolum

biri beni durdursun susamıyorum

tuzu uzatır mısın? tabi

***

yaralarıma basmam lazım

bazen nasıl azaldığımı anlamazdım

yazdım sabah akşam n'apsam

deliriyorum sanırım tanıdığım

herkesi kurtarma şansım var

Allah'ın belası hasımların ortasında

kalsan da yalnız değilsin

korkma sakın

***

sanırım kimse beni duyamıyor

bi' çıkış arıyorum zifiri karanlıkta

sanıyo'lar yoruldum beni tanımıyor hiçbiri

yaramı sarıp buna dayanıyorum

***

yanar içim alev

yanar içim alev

yanar içim alev

içim o biçim alev

***

yanar alev

yanar içim alev

yanar içim alev

içim o biçim alev

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