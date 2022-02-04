Joker - Kayboldum şarkı sözleri! 'Kayboldum' sözleri nelerdir? Kayboldum rap şarkısı hakkında bilgiler
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En iyi Türk rapçiler arasında gösterilen Joker'in yeni şarkısı çıktı. Joker - Kayboldum şarkısı 4 Şubat Cuma günü Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce kez izlendi ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Kayboldum sözleri nelerdir? Joker - Kayboldum rap sözleri sizlerle...
Joker'in yeni şarkısı Kayboldum Youtube'a yüklendi. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Joker - Kayboldum şarkı sözleri nedir? 'Kayboldum' rap sözleri nelerdir?
JOKER - KAYBOLDUM SÖZLERİ
kayboldum sanırım kimse beni duyamıyor
bi' çıkış arıyorum zifiri karanlıkta
sanıyo'lar yoruldum beni tanımıyor hiçbiri
yaramı sarıp buna dayanıyorum
***
yıkamazlar beni dimdik dağlar
arkamdan kimmiş bağıran?
aptallar çil çil dağılan
kargalar gibi birikmiş saman altından
yürüttüğünüz sulardan
yüzerek geçtim si**ir lan m*l
zirveye diktiğin bir bayrağın yok
ama konuşuyo'n vik vik hala
***
jöh özel istihbarat
çölde gördüğün bi' serap
gölgelerin gücü adına
güç bende şimdi ha ha!
ben özel üretim siz imalat
hatasısınız girdiğim an
kaybettiğim kavgam yok o yüzden
kapat çeneni s**me'yim belanı
***
bestelerim rap'leri bana
nefret besleyen wack'lerden tek tek
esnemedim kırıldım ismimin
üstünden hepsi yerken ekmek
siz hepiniz hepiniz ben tek
zaten yarınız boş peltek
yarınız sahte bense gerçeklere
mercek tutuyorum 15'ten beri
***
duruyo'lar el pençe geri
döner miyim sence? yok
sözlerimi düzeltecek biri
olabilir mi? bence zor
operasyon promosyon
mc'leri durdurarak son jenerasyonu
kurtarmak bu erozyondan
çıkamazlar depresyondan
***
autotune var ses mes yok bot
basan anglosakson artistlerden
bıktım ama stres yok lan!
deneyelim hadi en pis yoldan
***
sanırım kimse beni duyamıyor
bi' çıkış arıyorum zifiri karanlıkta
sanıyo'lar yoruldum beni tanımıyor hiçbiri
yaramı sarıp buna dayanıyorum
***
yanar içim alev
yanar içim alev
yanar içim alev
içim o biçim alev
***
yanar alev
yanar içim alev
yanar içim alev
içim o biçim alev
***
yeterince sabrettim
kaybettiğimi sananlar yetti
canıma tak etti lanetliyim
tattım ihaneti farz et ki
intihar ettim kıyamet değil
inan ki milyar kez dünyam
zindan hep iradem bitap
isyan eden ifadem girdap
***
inkar ettiğin hikayem bu
çarem yok halen
koş madem boş verme Jok
zaten poyraz esti
kalem elimdeyse artık çok geç
getirirsin tersten solfej
eminim yaşıyorsun kompleks
***
geminin kaptanıyım poz kesmeyin
hepiniz oldunuz hostes
elim açık hala yok rest
bağırıyorum ama yok ses
twitter'dan sallar protest
olamazlar çok pardon pes
etmiyorum ondan dolayı da
yazmayacağım Jokzilla son kez okey
***
daralıyorum karalıyorum
yaralıyorum ama bazen kanamıyo'lar
o zaman dayıyorum otomatiğe parmağımı
tarıyorum ölümüne para kazanıyorum
bu sefer azalıyo'lar ama bi' b*ka yaramıyo'
yine kafiye s**tım uzadı yolum
biri beni durdursun susamıyorum
tuzu uzatır mısın? tabi
***
yaralarıma basmam lazım
bazen nasıl azaldığımı anlamazdım
yazdım sabah akşam n'apsam
deliriyorum sanırım tanıdığım
herkesi kurtarma şansım var
Allah'ın belası hasımların ortasında
kalsan da yalnız değilsin
korkma sakın
***
sanırım kimse beni duyamıyor
bi' çıkış arıyorum zifiri karanlıkta
sanıyo'lar yoruldum beni tanımıyor hiçbiri
yaramı sarıp buna dayanıyorum
***
yanar içim alev
yanar içim alev
yanar içim alev
içim o biçim alev
***
yanar alev
yanar içim alev
yanar içim alev
içim o biçim alev