Joker - J0HNTR4V0LT4 sözleri! Johntravolta rap şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı ne zaman çıktı, sözleri kime ait?
Joker'in yeni şarkısı J0HNTR4V0LT4 Youtube'a yüklendi. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, J0HNTR4V0LT4 sözleri nelerdir? Joker Johntravolta şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı sözleri kime ait, ne zaman çıktı?
Joker - J0HNTR4V0LT4 şarkı sözlerine yazımızdan erişebilirsiniz.
JOKER - J0HNTR4V0LT4 ŞARKI SÖZLERİ
[Nakarat Kısmı]
Bizimkilere bütün sokaklar ortam ortam
Yok yok rota mota
Kapadım kontağı çoktan
Kafalar John Travolta
Operasyon anakonda
Cepte cash, kara borsa
Sana mocha, bana votka
Kafalar John Travolta
Sokaklar ortam ortam
Yok yok rota mota
Kapadım kontağı çoktan
Kafalar John Travolta
Operasyon anakonda
Cepte cash, kara borsa
Sana mocha, bana votka
Kafalar John Tra-vol-ta
***
[Kısım 1]
Yapamazlar kolpa bana, pişman ederim
Allah muhafaza sonra olurum intihar sebebin
Sarmaz muhabbetleri b*ktan, fal bak fincan verelim
Allah'a emanet falan olma, yürü git kim çağırdı seni
[?], çalkala bir bardak daha koy, kankama [?] alkol
Çantada yaylan lan kaybol
Çay paran yok ama var iPhone
Mantara bağlıyo'sun ayık ol
Rampaya dayanıyo' lan tampon (Haha!)
Ortam John Travolta
Peşime takılan polisi atlattım çünkü vardı takofobisi
Ne işi vardı bilmiyorum çevre yolunda gecenin 12'si
Artistim o yüzden çekerim klip ve çekemem manita kaprisi
Arabada takılamayız kusura bakma bizimki mahalle partisi
***
[Nakarat Kısmı]
Bütün sokaklar ortam ortam
Yok yok rota mota
Kapadım kontağı çoktan
Kafalar John Travolta
Operasyon anakonda
Cepte cash, kara borsa
Sana mocha, bana votka
Kafalar John Travolta
Sokaklar ortam ortam
Yok yok rota mota
Kapadım kontağı çoktan
Kafalar John Travolta
Operasyon anakonda
Cepte cash, kara borsa
Sana mocha, bana votka
Kafalar John Tra-vol-ta
***
[Kısım 2]
Akşamdan kalmayım sabah oldum hangover
T**ak gibi kafam yaramadı bana fame olmak
Ve kimseye boyun eğmiyorum beni bu yüzden piyasa sevmiyor
Ama dengemi korumak için bu oyunu bozuyorum yani game over
Yanımdalar gerçek, dostlar yolunda bak her şey
Bugün de yarın da Joker tek, korkma sonunda eğlen'cez
Ya sorun çıkartmak istersek, nol'cak ifadeleri ver'cez
Nokta koyuncaya dek oyuncak silahlara el koyacak John Travolta
Ve şimdi boş yapan onlarca kelime kaşarı acaba nerede?
Tabii ki teke tek çıkamaz hiçbiri o yüzden makina belimde
Şaka yok dene ve görelim nasıl kaçıyor o çeteler evine
Sözlerim silahım ama sen yine de bulaşma bizimkilere
***
[Nakarat Kısmı]
Bütün sokaklar ortam ortam
Yok yok rota mota
Kapadım kontağı çoktan
Kafalar John Travolta
Operasyon anakonda
Cepte cash, kara borsa
Sana mocha, bana votka
Kafalar John Travolta
Sokaklar ortam ortam
Yok yok rota mota
Kapadım kontağı çoktan
Kafalar John Travolta
Operasyon anakonda
Cepte cash, kara borsa
Sana mocha, bana votka
Kafalar John Tra-vol-ta
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Joker - J0HNTR4V0LT4 şarkısı 18 Haziran tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa bir sürede 10 bine yakın izlenme ve 1.6 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz: Mete Erpek
Müzik: Mete Erpek
Düzenleme: Mete Erpek
Mix & Mastering: Mete Erpek