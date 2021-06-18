Joker - J0HNTR4V0LT4 sözleri! Johntravolta rap şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı ne zaman çıktı, sözleri kime ait?

Joker'in yeni şarkısı J0HNTR4V0LT4 Youtube'a yüklendi. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, J0HNTR4V0LT4 sözleri nelerdir? Joker Johntravolta şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı sözleri kime ait, ne zaman çıktı?

Joker - J0HNTR4V0LT4 şarkı sözlerine yazımızdan erişebilirsiniz.

JOKER - J0HNTR4V0LT4 ŞARKI SÖZLERİ

[Nakarat Kısmı]

Bizimkilere bütün sokaklar ortam ortam

Yok yok rota mota

Kapadım kontağı çoktan

Kafalar John Travolta

Operasyon anakonda

Cepte cash, kara borsa

Sana mocha, bana votka

Kafalar John Travolta

Sokaklar ortam ortam

Yok yok rota mota

Kapadım kontağı çoktan

Kafalar John Travolta

Operasyon anakonda

Cepte cash, kara borsa

Sana mocha, bana votka

Kafalar John Tra-vol-ta

***

[Kısım 1]

Yapamazlar kolpa bana, pişman ederim

Allah muhafaza sonra olurum intihar sebebin

Sarmaz muhabbetleri b*ktan, fal bak fincan verelim

Allah'a emanet falan olma, yürü git kim çağırdı seni

[?], çalkala bir bardak daha koy, kankama [?] alkol

Çantada yaylan lan kaybol

Çay paran yok ama var iPhone

Mantara bağlıyo'sun ayık ol

Rampaya dayanıyo' lan tampon (Haha!)

Ortam John Travolta

Peşime takılan polisi atlattım çünkü vardı takofobisi

Ne işi vardı bilmiyorum çevre yolunda gecenin 12'si

Artistim o yüzden çekerim klip ve çekemem manita kaprisi

Arabada takılamayız kusura bakma bizimki mahalle partisi

***

[Nakarat Kısmı]

Bütün sokaklar ortam ortam

Yok yok rota mota

Kapadım kontağı çoktan

Kafalar John Travolta

Operasyon anakonda

Cepte cash, kara borsa

Sana mocha, bana votka

Kafalar John Travolta

Sokaklar ortam ortam

Yok yok rota mota

Kapadım kontağı çoktan

Kafalar John Travolta

Operasyon anakonda

Cepte cash, kara borsa

Sana mocha, bana votka

Kafalar John Tra-vol-ta

***

[Kısım 2]

Akşamdan kalmayım sabah oldum hangover

T**ak gibi kafam yaramadı bana fame olmak

Ve kimseye boyun eğmiyorum beni bu yüzden piyasa sevmiyor

Ama dengemi korumak için bu oyunu bozuyorum yani game over

Yanımdalar gerçek, dostlar yolunda bak her şey

Bugün de yarın da Joker tek, korkma sonunda eğlen'cez

Ya sorun çıkartmak istersek, nol'cak ifadeleri ver'cez

Nokta koyuncaya dek oyuncak silahlara el koyacak John Travolta

Ve şimdi boş yapan onlarca kelime kaşarı acaba nerede?

Tabii ki teke tek çıkamaz hiçbiri o yüzden makina belimde

Şaka yok dene ve görelim nasıl kaçıyor o çeteler evine

Sözlerim silahım ama sen yine de bulaşma bizimkilere

***

[Nakarat Kısmı]

Bütün sokaklar ortam ortam

Yok yok rota mota

Kapadım kontağı çoktan

Kafalar John Travolta

Operasyon anakonda

Cepte cash, kara borsa

Sana mocha, bana votka

Kafalar John Travolta

Sokaklar ortam ortam

Yok yok rota mota

Kapadım kontağı çoktan

Kafalar John Travolta

Operasyon anakonda

Cepte cash, kara borsa

Sana mocha, bana votka

Kafalar John Tra-vol-ta

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Joker - J0HNTR4V0LT4 şarkısı 18 Haziran tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa bir sürede 10 bine yakın izlenme ve 1.6 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz: Mete Erpek

Müzik: Mete Erpek

Düzenleme: Mete Erpek

Mix & Mastering: Mete Erpek