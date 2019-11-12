Joker filminin yönetmeninden küvet sahnesi açıklaması: 17 yaş sınırına uygun değildi!

12.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:50

Ünlü aktör Joaquin Phoenix'in performansıyla büyük övgü aldığı, DC Comics'in meşhur kötü karakteri ve Batman'in ezeli düşmanı Joker'in başlangıç hikâyesini anlatan film, vizyona girdiği ilk günden itibaren gişede fırtınalar gibi esti.

YÖNETMENDEN ÇARPICI İTİRAF

Dünyada da büyük yankı uyandıran filmin afişleri tutkulu hayranlarının odalarını süsledi. Sinemaseverlerden tam not alan Joker'in yönetmeninden filmle ilgili çarpıcı bir itiraf geldi.

"MUHTEŞEM BİR KÜVET SAHNESİ" VARDI

Todd Phillips, filmin son halinde yer almayan "İki veya üç tane" doğaçlama sahne bulunduğunu ifade etti. Phillips, sahnelerden birinin "Muhteşem bir küvet" sahnesi olduğunu ifade ederken, bu sahnenin filme dahil edilmediğini çünkü "çok delice" olduğunu dile getirdi.

"17 YAŞ SINIRINA UYGUN DEĞİLDİ"

Santa Barbara Film Festivali'nde açıklamalarda bulunan Phillips, "Çektiğimiz iki veya üç tane daha doğaçlama sahne vardı. Bu sahnelerden biri küvette geçen muhteşem bir sahneydi. Ancak bunu 17 yaş sınırı olan bir bir filme dahil edebileceğimizi düşünmüyorum. Pornografik olduğundan değil, sadece çok delice bir sahne olduğundan" dedi.