Johnson & Johnson, koronavirüs aşısının klinik denemelerini durdurdu: Açıklanmayan bir hastalık görüldü

Johnson & Johnson şirketi, aşı için gönüllü olan katılımcılardan birinde açıklanmayan bir hastalık görülmesinin ardından aşının klinik denemelerini geçici olarak durdurdu. Geçtiğimiz Eylül ayında da AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin klinik denemeleri aynı sorun nedeniyle durdurulmuştu.

Johnson & Johnson, bahsi geçen hastanın durumunun bağımsız bir veri ve güvenlik denetleme kurulu tarafından incelendiğini bildirdi. Araştırmada çalışan doktorların da durumu inceleyeceği ifade edildi.

BU TÜR DURUMLARIN NORMAL OLDUĞU SÖYLENDİ

T24'ün aktardığı habere göre Johnson & Johnson, binlerce kişinin katıldığı klinik denemelerde böyle durumlara rastlamanın normal olduğunu söyledi.

BİR ÇALIŞMA DAHA DURDURULMUŞTU

Eylül ayında da AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile geliştirdiği koronavirüs aşısının klinik denemeleri katılımcılardan birinde açıklanmayan bir hastalık görülmesinin ardından durdurulmuştu. AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin klinik denemeleri Britanya, Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan'da tekrar başlasa da ABD'de hâlâ durmuş durumda.