Johnny Depp'in The Sun gazetesini mahkemeye vermesiyle ilgili duruşma
Hollywood yıldızı Johnny Depp, İngiltere'nin başkenti Londra'daki yüksek mahkemeye gelerek The Sun gazetesini mahkemeye vermesiyle ilgili olan duruşmaya katıldı.
08.07.2020 16:27 | Son Güncelleme: 08.07.2020 18:01
Hollywood yıldızı Johnny Depp, İngiltere'nin başkenti Londra'daki yüksek mahkemeye gelerek The Sun gazetesini mahkemeye vermesiyle ilgili olan duruşmaya katıldı. Amerikalı oyuncu ve Depp'in eski eşi Amber Heard de hazır bulundu.
Kaynak: AA