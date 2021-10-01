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KİM MİLYONER OLMAK İSTER 200 BİN LİRALIK SORUSU

"John Wick" film serisini oluşturan üç filmde Keanu Reeves'in canlandırdığı John Wick toplamda yaklaşık kaç kişiyi etkisiz hale getirmiştir? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

A- 300

B- 600

C- 900 D- 1200 Cevap : A Doğru cevap A şıkkı 300'dür.

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