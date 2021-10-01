('John Wick' film serisi sorusu...) Kim Milyoner Olmak İster 1 Ekim Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru! - Haberler
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("John Wick" film serisi sorusu...) Kim Milyoner Olmak İster 1 Ekim Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru!

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1 Ekim Cuma ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. ("John Wick" film serisini oluşturan) Kim Milyoner Olmak İster 1 Ekim Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru! "John Wick" film serisini oluşturan üç filmde Keanu Reeves'in canlandırdığı John Wick toplamda yaklaşık kaç kişiyi etkisiz hale getirmiştir? Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 200 BİN LİRALIK SORUSU

"John Wick" film serisini oluşturan üç filmde Keanu Reeves'in canlandırdığı John Wick toplamda yaklaşık kaç kişiyi etkisiz hale getirmiştir? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

('John Wick' film serisi sorusu...) Kim Milyoner Olmak İster 1 Ekim Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru!

A- 300

B- 600

C- 900

D- 1200

Cevap : A

Doğru cevap A şıkkı 300'dür.

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Haber: ('John Wick' film serisi sorusu...) Kim Milyoner Olmak İster 1 Ekim Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru! - Haberler
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