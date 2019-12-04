John Wick: Chapter 4 Filmi
Haberler » Sinema » John Wick: Chapter 4 Filmi - Haberler

John Wick: Chapter 4 Filmi

John Wick: Chapter 4 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. John Wick: Chapter 4 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

04.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:58
John Wick: Chapter 4 Filmi

filminin dördüncü devam halkası olan filmde köpeğinin öldürülmesi üzerine yeniden yeraltı dünyasına karışan eski bir suikastçının maceraları anlatılıyor. John Wick karakterine hayat veren , dördüncü devam halkası için bir kez daha kamera karşısına geçiyor.

Yönetmen: Derek Kolstad

Senaryo: Derek Kolstad

Oyuncular: Keanu Reeves

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: John Wick: Chapter 4

Yapımcı Firma: Chantier Films

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Chantier Films

Vizyon Tarihi: 21.05.2021


John Wick: Chapter 4 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler