John Wick: Chapter 4 Filmi

04.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:58

John Wick filminin dördüncü devam halkası olan filmde köpeğinin öldürülmesi üzerine yeniden yeraltı dünyasına karışan eski bir suikastçının maceraları anlatılıyor. John Wick karakterine hayat veren Keanu Reeves, dördüncü devam halkası için bir kez daha kamera karşısına geçiyor.

Yönetmen: Derek Kolstad

Senaryo: Derek Kolstad

Oyuncular: Keanu Reeves

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: John Wick: Chapter 4

Yapımcı Firma: Chantier Films

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Chantier Films

Vizyon Tarihi: 21.05.2021



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Kaynak: InterSinema.com