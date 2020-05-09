John Wick 4 konusu nedir? John Wick 4 oyuncuları kimler? John Wick 4 online gösterim nedir? John Wick 4 Youtube üzerinden mi gösterilecek?
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John Wick 4 konusu nedir? John Wick 4 oyuncuları kimler? John Wick 4 online gösterim nedir? John Wick 4 Youtube üzerinden mi gösterilecek?

John Wick 4 konusu nedir? John Wick 4 oyuncuları kimler? John Wick 4 online gösterim nedir? John Wick 4 Youtube üzerinden mi gösterilecek?
09.05.2020 10:53 | Son Güncelleme: 09.05.2020 10:53

Sevilen film serisi John Wick'in 4'üncü filmin Youtube üzerinden gösterime gireceği açıklandı. John Wick 4 ile ilgili merak edilenler hbaerimizde. John Wick 4 konusu nedir? John Wick 4 oyuncuları kimler? John Wick 4 online gösterim nedir? John Wick 4 Youtube'den mi gösterilecek?

Dünyaca ünlü sevilen yapım John Wick'in dördüncü filminin vizyona girmesi planlanıyordu ancak koronavirüs nedeniyle sinema salonları kapalı olduğu için fillm hayranların abir süpriz yapıldı ve filmin Youtube platformu üzerinden ücretsiz gösterime gireceğiz açıklandı. John Wickhayranlarını oldukça sevindiren bu haber sosyal medyada ve basında gündem oldu.

JOHN WİCK KONUSU NEDİR?

John Wick filminin dördüncü devam halkası olan filmde köpeğinin öldürülmesi üzerine yeniden yeraltı dünyasına karışan eski bir suikastçının maceraları anlatılıyor. John Wick karakterine hayat veren Keanu Reeves, dördüncü devam halkası için bir kez daha kamera karşısına geçiyor.

John Wick 4 konusu nedir? John Wick 4 oyuncuları kimler? John Wick 4 online gösterim nedir? John Wick 4 Youtube'den mi gösterilecek?
Jhon Wick 4

FİLMİN ONLİNE GÖSTERİMİ NE ZAMAN?

Filmin yapımcısı olan Lionsgate, Lionsgate Live adı altında bir etkinlik yürütüyor. Koronavirüs salgını sebebiyle işlerini kaybeden sinema çalışanlarına yardım toplamak adına başlatılan bu etkinlikte"The Hunger Games", "Dirty Dancing", "La La Land" gibi yapımları ücretsiz olarak gösteren şirket, son olarak efsane film John Wick'in 4. filmini 9 Mayıs Cumartesi TSİ sabaha karşı 04.00'dayayınlayacak.

JOHN WİCK OYUNCULARI

Keanu Reeves

Ian McShane

Laurence Fishburne

JOHN WİCK KÜNYESİ

Yönetmen: Chad Stahelski

Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim

Yapım Yılı: 2021

Vizyon Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma

Senaryo: Derek Kolstad

Yapımcı Firma: Chantier Films

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Chantier Films

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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