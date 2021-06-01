JOHANNESBURG - Mandela'nın komşusu siyahi kadın girişimci: "TİKA bizlere kapasitemizi geliştirebileceğimizi öğretti"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

JOHANNESBURG - Mandela'nın komşusu siyahi kadın girişimci: "TİKA bizlere kapasitemizi geliştirebileceğimizi öğretti"

Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Güney Afrikalı yerel siyahi kadın girişimci Nangazi Zondo, "TİKA bizlere kapasitemizi geliştirebileceğimizi öğretti.

Güney Afrikalı yerel siyahi kadın girişimci Nangazi Zondo, "TİKA bizlere kapasitemizi geliştirebileceğimizi öğretti. Ne istediğimi ve dahası ne olmak istediğimi anlamama yardımcı oldu." dedi.

Zondo, ülkenin en büyük kenti Johannesburg'un ünlü siyahi mahallelerinden Soweto'nun sakinlerinden biri.

Beyaz ırkçı apartheid rejimi döneminde "siyahi gettosu" olarak tasarlanmış Soweto'da doğup büyüyen kadın girişimci, evinin bahçesindeki tekstil atölyesinde kendi ürünlerini yapıyor.

Zondo, aynı zamanda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Güney Afrika Koordinatörlüğünün 17-21 Mayıs arasında düzenlediği "kapasite gelişim programının" en başarılı kursiyerlerinden.

Bu programdan edindiği bilgilerle ürünlerini daha geniş pazarlara açmaya hazırlanan Zondo, girişimcilik öyküsünü AA muhabirine anlattı.

Doğup büyüdüğü Soweto'ya duyduğu sevgiyi dile getiren Zondo, "Soweto benim evim, yurdum. Bizim sokağımız Vilekazi, iki Nobel ödüllü insana ev sahipliği yaptı. Biri liderimiz Mandela, diğeri ünlü insan hakları aktivisti Desmond Tutu. Nelson Mandela bizim komşumuzdu." diye konuştu.

Zondo, mahallenin de yıllar içinde gelişip değişime uğradığını kaydederek turistlerin ilgi duyduğu merkezlerden biri olan Vilekazi Caddesi'nin restoran ve mağazalarla dolduğunu, bunun Soweto'nun kalkınması açısından son derece önemli olduğunu anlattı.

Zondo, elbise dikmeyi, gençliğinde ailesinin geçimine katkıda bulunmak için çalıştığı tekstil tezgahlarında öğrendiğini belirterek şunları kaydetti:

"Yıllarca para biriktirip aldığım ilk makinem yerli malı basit bir şeydi, bozulup dururdu. O zamanlar sadece aile üyeleri ve yakın çevreme dikerdim. Müşterilerim çoğalmaya başlayınca artık sanayi tip bir makine almam icap etti ancak bu makineler çok pahalıydı."

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) işlerini olumsuz etkilediğine işaret eden kadın girişimci, "Tabii ki Kovid-19 nedeniyle insanlar kıyafete artık daha az para harcıyor." dedi.

Zondo, salgının başlamasıyla elindeki fazla kumaşlardan maske dikmeye başladığını, hatta bunun için yeni bir makine aldığını söyledi.

"TİKA kapasitemizi geliştirebileceğimizi öğretti"

TİKA'nın organize ettiği kapasite geliştirme eğitiminin kendisi için çok değerli olduğunu belirten Zondo,"TİKA bizlere kapasitelerimizi geliştirebileceğimizi öğretti. Ne istediğimi ve dahası ne olmak istediğimi anlamama yardımcı oldu." dedi.

Zondo, bu programda, hukuksal süreçlerden finans yönetimine, sosyal medya kullanımından, fotoğrafçılığa birçok alanda kendini geliştirme fırsatı bulduğunu kaydetti.

Eğitimler sayesinde artık ürünlerini sosyal medyadan pazarlayıp çok daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşabildiğini belirten Zondo, "Bütün bunlar benim için son derece değerli ve destekleyici bilgilerdi. Bu yüzden TİKA'ya çok müteşekkirim." diye konuştu.

JOHANNESBURG - Mandela'nın komşusu siyahi kadın girişimci: 'TİKA bizlere kapasitemizi geliştirebileceğimizi öğretti'
JOHANNESBURG - Mandela'nın komşusu siyahi kadın girişimci: 'TİKA bizlere kapasitemizi geliştirebileceğimizi öğretti'
JOHANNESBURG - Mandela'nın komşusu siyahi kadın girişimci: 'TİKA bizlere kapasitemizi geliştirebileceğimizi öğretti'
JOHANNESBURG - Mandela'nın komşusu siyahi kadın girişimci: 'TİKA bizlere kapasitemizi geliştirebileceğimizi öğretti'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 29 milyon 60 bin 863 oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 29 milyon 60 bin 863 oldu
AVCILAR'DA OTOMOBİLİNİN SUNROOF'U ÇALINDI; ÇÖZÜMÜ MASA ÖRTÜSÜNDE BULDU
AVCILAR'DA OTOMOBİLİNİN SUNROOF'U ÇALINDI; ÇÖZÜMÜ MASA ÖRTÜSÜNDE BULDU
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Nikos Dendias Mustafa Şentop İbrahim Aydemir
Magazin Hadise Seda Sayan Oğuzhan Koç Demet Evgar
Spor Ali Koç Fatih Terim Ergin Ataman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
JOHANNESBURG - Mandela'nın komşusu siyahi kadın girişimci: "TİKA bizlere kapasitemizi geliştirebileceğimizi öğretti" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 20:11:25. #1.14#

title