Gazeteci, ABD'nin en yaşlı başkanı karşısında zor durumda kaldı! Sesini duyurmak için bağırarak soru sordu
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Gazeteci, ABD'nin en yaşlı başkanı karşısında zor durumda kaldı! Sesini duyurmak için bağırarak soru sordu

09.02.2021 12:18 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:35
Gazeteci, ABD'nin en yaşlı başkanı karşısında zor durumda kaldı! Sesini duyurmak için bağırarak soru sordu

ABD eski başkan Trump'ın azil sürecini tartışırken, konuyla ilgili olarak Joe Biden'a bir soru yöneltildi. Gazetecinin sorusunu duymakta güçlük seçen ABD'nin en yaşlı başkanı Biden, soruyu birkaç kez tekrarlattı. Gazeteci sesini duyurabilmek için bağırırken o anlar kameraya yansıdı.

ABD'de çetrefilli geçen seçim sürecinin ardından Demokratların adayı Joe Biden, rakibi Donald Trump'ı geride bıraktı ABD'nin yeni başkanı oldu. Kongrede Biden'ın başkanlığını onaylamak için oylama yapıldığı sırada Trump destekçileri binayı bastı ve ülke iç karışıklığa sürüklendi.

TRUMP'IN YARGILANMASI BUGÜN BAŞLIYOR

Yaşanan gelişmelerin ardından Trump'ın Kongre baskını nedeniyle siyasi haklarını kaybedip kaybetmemesi gerektiği yönünde tartışmalar yaşanırken, hakkında ikinci kez azil kararı verilen Trump'ın Senato'da yargılanmasına bugün başlanacak.

78 YAŞINDAKİ BİDEN SORUYU DUYMAKTA ZORLUK ÇEKTİ

Konuyla ilgili olarak bir gazeteci Başkan Joe Biden'a görüşlerini sordu fakat Biden soruyu duymakta güçlük çekti."Sizce Trump siyasi haklarını kaybetmeli mi?" sorusunu birkaç kez tekrarlatmak zorunda kalan 78 yaşındaki Biden, daha sonra verdiği cevabında Trump'ı işaret ederek, "İfade vermesi için bir teklif aldı. Bunu yapmamaya karar verdi. Senato'nun halletmesine izin vereceğiz" dedi.

AZİL SÜRECİ

Temsilciler Meclisi'nin 9 Demokrat üyesi, azil yargılaması sırasında savcı olarak görev yapacak. ABD basınında yer alan haberlere göre, söz konusu üyeler, "Trump'ın sözleri nedeniyle 6 Ocak'ta Kongre baskını yaşandı" görüşünü savunacak. Jüri konumunda ise Senatörler bulunacak. Trump'ın suçlu bulunabilmesi için 100 üyeli Senato'da 67 senatörün oyu gerekiyor.

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