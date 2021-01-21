Joe Biden'ın torunu Naomi Biden kimdir? Naomi Biden kaç yaşında?
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Joe Biden'ın torunu Naomi Biden kimdir? Naomi Biden kaç yaşında?

21.01.2021 00:22 | Son Güncelleme: 21.01.2021 00:26
Joe Biden'ın torunu Naomi Biden kimdir? Naomi Biden kaç yaşında?

ABD'deki başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden'ın Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump karşında ipi göğüsleyerek, ABD'nin 46'ıncı başkanı oldu. ABD başkanlık yarışının Demokrat adayı Joe Biden'ın torunu Naomi Biden kimdir? Naomi Biden kaç yaşında?

ABD, tarih sahnesindeki en önemli virajlardan birini alıyor. Tüm dünya Beyaz Saray'daki makam koltuğuna kimin oturacağına kilitlenmiş durumda. Peki ABD Başkan adayı Joe Biden'ın torunu Naomi Biden kimdir? İşte detaylar...

NAOMİ BİDEN KİMDİR?

Naomi Biden, Joe Biden'ın oğlu Hunter ve ilk eşi Kathleen'nin üç kızının en büyüğüdür. Finnegan ve Maisy adında iki kız kardeşi vardır..

Naomi Biden şu anda Columbia Hukukunda bir hukuk öğrencisi. 2016'da Pennsylvania Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu.

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