Joe Biden'dan yemin törenine katılmayacağını açıklayan Trump'a yanıt: Aynı fikirdeyiz

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, yemin törenine katılmama yönünde karar alan Donald Trump'a hitaben "Yemin törenine katılmaması iyi bir şey. Onunla hemfikir olduğum az sayıda konulardan biri" dedi. Biden, Trump'ın Başkan olarak hizmet etmeye uygun olmadığını ve yeni yönetimin salgın ve ekonomiye odaklanacağını ifade etti.

ABD'de Donald Trump destekçilerinin Kongre Binası baskını ile başlayan siyasi kriz devam ediyor. ABD Temsilciler Meclisi'ndeki demokratlar, Pazartesi günü Trump'ın azledilmesi için resmi suistimal suçlamalarında bulunacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, ülkeyi kaosa sürükleyen olayların ardından tekrar gündeme gelen Donald Trump'ın azli hakkında konuştu. Biden, Trump'ın azlinin kongre tarafından verilmesi gereken bir karar olduğuna dikkat çekti.

"YENİ YÖNETİM SALGIN VE EKONOMİYE ODAKLANACAK"

Delaware'de kabinesine seçtiği yeni üyeleri tanıtan Biden, "Kabinede kadınlara da erkekler kadar yer verilecek. Ayrıca azınlıklar da Kabine'de her zamankinden daha fazla olacak" dedi. Biden, yeni yönetimin Trump'ın suçlamalarına değil, salgın ve ekonomiye odaklanacağını söyledi.

"TRUMP'IN YEMİN TÖRENİNE KATILMAMASI İYİ BİR ŞEY"

Trump'a yönelik eleştirilerini sürdüren Biden "Trump Başkan olarak hizmet etmeye uygun değil. Yemin törenine katılmaması iyi bir şey. Fikrini destekliyorum, bu onunla hemfikir olduğumuz az sayıda konulardan biri. Başkan Yardımcısı Mike Pence, yemin törenine gelmek isterse hoş karşılanır" dedi.

Trump, Twitter hesabından, 20 Ocak'ta gerçekleşecek devir teslim törenine katılmayacağını açıklamıştı.

OBAMA, BUSH VE CLİNTON TÖRENE KATILACAK

Öte yandan ABD'nin eski başkanları Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton'ın, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'in 20 Ocak'taki yemin törenine katılacakları bildirildi.

CNN'de yer alan haberde, eski başkanların yanı sıra eşleri Michelle Obama, Laura Bush ve Hillary Clinton'ın da törende hazır bulunacakları belirtildi. Haberde, hayattaki en yaşlı eski ABD başkanı Jimmy Carter (96) ve eşinin ise sağlık durumlarının seyahate uygun olmaması nedeniyle törene katılamayacakları ifade edildi.