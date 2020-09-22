Joao Mario kimdir? Joao Mario kaç yaşında? Joao Mario hangi takımlarda forma giydi? Joao Mario boy ve kilosu nedir?
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Joao Mario kimdir? Joao Mario kaç yaşında? Joao Mario hangi takımlarda forma giydi? Joao Mario boy ve kilosu nedir?

Inter takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Portekizli millî futbolcu Joao Mario kimdir? Joao Mario kaç yaşında? Joao Mario hangi takımlarda forma giydi?

Joao Mario kimdir? Joao Mario kaç yaşında? Joao Mario hangi takımlarda forma giydi? Joao Mario boy ve kilosu nedir?
22.09.2020 14:18 | Son Güncelleme: 22.09.2020 14:22

27 yaşındaki başarılı futbolcu Joao Mario kimdir? Joao Mario hangi takımlarda forma giydi? Joao Mario boy ve kilosunedir?

JOAO MARIO KİMDİR?

Joao Mario 19 Ocak 1993 tarihinde dünyaya geldi. Inter takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Portekizli millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine Sporting CP kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Sporting B, Vitória Setúbal kulüplerinde oynadı.

JOAO MARIO HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?

Portekiz'in bütün yaş gruplarında forma giyen Mário 19'u A takım olmak üzere 101 millî maça çıkıp 14 gol attı.

2015-Portekiz Kupası Şampiyonluğu-Sporting CP

2015-Portekiz Süper Kupası Şampiyonluğu-Sporting CP

2016-2016 Avrupa Futbol Şampiyonası 1.lik-Portekiz

JOAO MARIO BOY VE KİLOSU NEDİR?

Boy: 1,79 m

Kilo: 72 kg

Kaynak: Haberler.com

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