Jitomir'de Okul Bombalandı

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'da bir okul saldırıların hedefi oldu.Kiev'in 120 kilometre batısındaki Jitomir'de okul binası harabeye döndü. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük saldırı olarak nitelendirilen savaşta yüzlerce sivil öldü

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