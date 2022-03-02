Son dakika... Jitomir'de hava saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı - Haberler

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Son dakika... Jitomir'de hava saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Son dakika dünya haberi... Ukrayna'nın Jitomir kentinde dün akşam Rusya'nın düzenlediği bombardıman sonucu yerleşim yerleri ve bir doğum evi olduğu belirtilen tıp merkezi hasar gördü.

Ukrayna'nın Jitomir kentinde dün akşam Rusya'nın düzenlediği bombardıman sonucu yerleşim yerleri ve bir doğum evi olduğu belirtilen tıp merkezi hasar gördü. Bombardıman sonucunda çıkan yangına Ukrayna Acil Durum ekipleri tarafından müdahale edildi. Yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Yetkililer ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü ve 3 kişinin yaralandığını belirtti.


Son dakika... Jitomir'de hava saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı

Son dakika... Jitomir'de hava saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı

Son dakika... Jitomir'de hava saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı

Son dakika... Jitomir'de hava saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı

Son dakika... Jitomir'de hava saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı

Son dakika... Jitomir'de hava saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı

Son dakika... Jitomir'de hava saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Dünya

Ukrayna, Jitomir, Doğum, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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