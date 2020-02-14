Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
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Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi

'Kirpi Sonic' filmiyle 4 yıl sonra izleyici karşısına çıkacak olan Jim Carrey, bir dergiye röportaj verdi. Carrey, gazetecilerin "Ölmeden önce yapılacaklar listenizden yapmadığınız bir şey kaldı mı?" sorusuna verdiği "Bir sen kaldın" yanıtı tepkilere neden oldu.

14.02.2020 17:23 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:52
Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi

Uzun süredir beyazperdeden uzak olan , sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 'Kirpi Sonic' filmiyle yeniden beyazperdeye dönecek olan oyuncu, vizyon öncesi skandal bir açıklamada bulundu.

Film hakkında Heat dergisine röportaj veren ünlü oyuncu, Charlotte Long adlı gazeteciye verdiği skandal cevapla çok konuşuldu. Long, Jim Carrey'e, "Filmde Sonic'in ölmeden önce yapılacaklar listesi var. Merak ediyorum, kariyerinizde yaptığınız onca şeyden sonra, sizin o listenizden yapamadığınız bir şey kaldı mı?" diye sordu.

Jim Carrey ise soruyu, "Sadece sen kaldın" şeklinde cevapladı. Şoke olan gazeteci ise, "Buna ne söyleyeceğimi bilemiyorum" dedi.

AKILLARA GELDİ

Carrey'nin bu ifadeleri akıllara Can Yaman'ı getirdi. Can Yaman da İspanya'da katıldığı televizyon programında bir hayranının, "Senin bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şey söyler misin?" sorusuna, "Arkada odaya geçelim kanıtlayayım" yanıtını vermişti.

Yaman, 'Libido' açıklamasıyla da günlerce konuşulmuştu.


Haber Videosu

: Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
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