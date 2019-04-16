Jet Sosyete Dizisi Yemekteyiz'e Katılıyor!

Jet Sosyete Dizisi Yemekteyiz'e Katılıyor!

Jet Sosyete'de bu hafta 'Yemekteyiz' sürprizi yaşanıyor. Yemekteyiz programının çekildiği Jet Sosyete'nin yeni bölümüne, programın sunucusu Onur Büyüktopçu da konuk oluyor.

Jet Sosyete'de bu hafta 'Yemekteyiz' sürprizi yaşanıyor. Yemekteyiz programının çekildiği Jet Sosyete'nin yeni bölümüne, programın sunucusu Onur Büyüktopçu da konuk oluyor.

ÜNLÜ SUNUCU KONUK OLACAK

Senaryosunu Gülse Birsel'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği "Jet Sosyete'de bu hafta kahkahalar yükseliyor. Dizi karakterlerinden Gizem, Safiye, Şennur, İlayda ve Tony'nin "Yemekteyiz" programına katıldığı bölümde Onur Büyüktopçu da konuk oyuncu olarak yer alacak.

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