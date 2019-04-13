Jet Kazasında Ölen Mina Başaran İçin Polis Okulu Öğrencilerinden Anlamlı Teşekkür

Geçen yıl bekarlığa veda partisi için gittiği Dubai'den dönerken düşen jette 8 arkadaşıyla birlikte hayatını kaybeden Mina Başaran'ın ailesi o günden beri melek kızları adına bağışlarda bulunuyor.

ANLAMLI YARDIM KARŞILIKSIZ KALMADI

Başaran Ailesi'nin bağış yaptığı Sarıyer'deki Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri de bu anlamlı yardıma karşılıksız kalmadı.

TABLOYU ANNEYE HEDİYE ETTİLER

28 yaşında hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğan Mina'nın tablosunu yapan öğrenciler, bu anlamlı hediyeyi de anne Beril Başaran'a iletti.