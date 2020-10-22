Jessie J kimdir? Jessie J kaç yaşında? Jessie J sevgilisi kim?
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Jessie J kimdir? Jessie J kaç yaşında? Jessie J sevgilisi kim?

22.10.2020 17:48 | Son Güncelleme: 22.10.2020 17:54
Jessie J kimdir? Jessie J kaç yaşında? Jessie J sevgilisi kim?

İngiliz pop müzik sanatçısı Jessie J,27 Mart 1988 doğumludur. Peki, Jessie J kimdir? Jessie J boy ve kilosu nedir? Jessie J şarkıları nelerdir?

Güçlü sesi, şarkıları ve özel hayatı ile gündemden düşmeyen başarılıŞarkıcı, Söz yazarı, Müzisyen olarak tanınır. Jessie J kimdir? Jessie J boy ve kilosu nedir? Jessie J şarkıları nelerdir?

JESSICE J KİMDİR?

Jessica Ellen Cornish 27 Mart 1988 yılında İngiltere'de doğdu. İlk albüm anlaşmasını Island Records ile yapmış ve ardından ilk albümü Who You Are'ı piyasaya sürmüştür. Miley Cyrus ve Chris Brown'a yazdığı şarkı sözlerinden sonra ünlü olmuştur. Bu şarkılardan "Party in the U.S.A." başarılı olmuş ve birçok listeye girmiştir. İlk çıkardığı şarkısı "Do It Like a Dude" Birleşik Krallık listelerinde 2. sıraya kadar çıkmıştır. Arkasından çıkardığı "Price Tag" şarkısı ise birçok listede 1. olmayı başarmıştır. Daha sonra albümünün 3. videosunu "Nobody's Perfect" şarkısına çekmiştir. 2. stüdyo albümü olan "Alive"'ı 23 Eylülde piyasaya sürmüştür. Albüm ilk haftasından İngiltere'de haftanın en çok satan 5 albümü arasına girmiştir. Albümden çekilecek 2. klibin "Thunder" olduğu Jessie J tarafından doğrulanmıştır. Sanatçının şu ana kadar 11 milyon single ve 2.5 milyonluk bir albüm satışı vardır. Yeni albümü ise Sweet Talker'dir 4. albüm için hazırlıklara başlamış olmakla beraber kesin bir tarih belirlenmemiştir.

JESSICE J BOY VE KİLOSU NEDİR?

Boy: 1,75

Kilo: 67

JESSICA J SEVGİLİSİ KİMDİR?

2018 yılından bu yana aşk yaşadığı oyuncu Channing Tatum 2020 yılının sonlarına doğru ayrıldı. Jessie biseksüelliğe açık olduğunu bir konuşmasında dile getirmiştir.

Jessie J kimdir? Jessie J kaç yaşında? Jessie J sevgilisi kim?

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