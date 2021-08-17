Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Özdemir'den Marmara Depremi açıklaması
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Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Özdemir'den Marmara Depremi açıklaması

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Özdemir'den Marmara Depremi açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Osman Özdemir, 17 Ağustos depreminin 22. Yıldönümünde deprem ve doğal afetler ile ilgili açıklamada bulundu.

Adıyaman Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Osman Özdemir, 17 Ağustos depreminin 22. Yıldönümünde deprem ve doğal afetler ile ilgili açıklamada bulundu.

17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin 22 inci yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yapan Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Osman Özdemir, yangın ve sel afetleriyle ülkemizin karşı karşıya olduğunu belirterek, Ocak 2020'den bu güne kadar deprem, çığ düşmesi, sel, yangın, kuraklık gibi çeşitli afetlerle karşı karşıya kalındığını dile getirdi.

Ülkemizin bu afetlere karşı hazırlıksız ve savunmasız olunduğunu savunan Özdemir, "Afet, olayın kendisi değil sonucudur. Deprem, heyelan, çığ düşmesi, taşkın vb. tehlikeler ile içerisinde yaşadığımız ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel ilişkilerin ve kırılganlıkların bir fonksiyonudur. Bu nedenle afet etkilerine karşı kırılganlıklarımızı azaltmayı hedefleyen, sadece teknik açıdan değil siyasal, ekonomik ve sosyal boyutları güçlendirilmiş politikalar ve planlar hayata geçirilmelidir.

Ülkemizdeki afet risk azaltımı ve yönetimi sisteminin kurulması ve işletilmesi için gerekli çalışmalar katılımcı ve çevreye duyarlılık temelinde sürdürülmelidir. Tüm yönetim düzeylerinde afet risklerinin azaltılması anlayışı ve yönetimi yaygınlaştırılmalı; afet risklerine karşı toplumun her kesiminde bilinç düzeyinin yükseltilmesi hedeflenmeli, bu amaçla ilköğretim düzeyinden başlayarak afetlere karşı bilinç, eğitim programlarının bir parçası haline getirilmelidir" dedi.

Adıyaman özelinde ise, Gölbaşı-Türkoğlu fay hattı üzerinde olası bir hareketliliğin oluşmasının korkusunun yaşandığını dile getiren Özdemir, eski yapıların kontrol edilerek fay hattı üzerindeki eski yapıların boşaltılmasının elzem olduğunu dile getirdi. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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