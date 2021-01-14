Jennifer Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez ile Karayipler tatilini sürdürüyor
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Jennifer Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez ile Karayipler tatilini sürdürüyor

14.01.2021 21:46 | Son Güncelleme: 14.01.2021 21:49
Jennifer Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez ile Karayipler tatilini sürdürüyor

Formda görüntüsüyle her daim dikkatleri üzerine çeken 51 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez'in, bu görüntüsünün sırrı merak uyandırdı. Lopez, günde 10 saat uyumaya özen gösteriyor ve asla güneşlenmiyor

Nişanlısı Alex Rodriguez ile birlikte Turks and Caicos adalarında tatil yapan Jennifer Lopez, görüntüsüyle yine bütün dünyanın meraklı bakışlarını üzerinde topladı. 51 yaşında ve iki çocuk annesi olan Lopez'in yıllara meydan okuyan bu görüntüsünün sırları da merak uyandırdı. Lopez, daha önceki röportajlarında bununla ilgili ipuçları vermişti aslında. Her ne kadar tatilde denizin ve su sporlarının keyfini çıkarsa da asla güneşlenmemek, sabahın çok erken saatinde kalkıp spor yapmak, kahve ve alkol tüketmemek bunlar arasında. Gelin Jennifer Lopez'in 20 yaşındaki fiziksel görüntüsünü korumasının sırlarına bir bakalım.

Kaynak: Snob Magazin

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