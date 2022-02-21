Jelly'nin büyük başarısı: Bilim kurgu ile dramı filmde birleştirdi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sinema ve Dijital Medya Bölümü mezunu Toygun Çetin, bunalıma giren bir gencin, yapay zekayla geliştirilen dijital arkadaş yardımıyla sosyalleşme çabasını konu alan 'Jelly' isimli kısa filmiyle büyük başarı yakaladı. 18 dakikalık film, 'Lima Web Fest' ve 'Lift-Off Online Sessions' adlı festivallerde gösterime girerken, Türkiye'deki sayılı çalışma arasında yer alarak BluTV'de de yayınlandı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İletişim Fakültesi Sinema ve Dijital Medya Bölümünü geçtiğimiz yıl bitiren 27 yaşındaki Toygun Çetin, 'Jelly' isimli kısa filmin çekimlerini İstanbul'da gerçekleştirdi. Teknolojinin günlük yaşamdaki etkisine, insanların birebir ilişkilerini bile şekillendirdiğine vurgu yapan film, yaklaşık 3 ayda tamamlandı. Bilim kurgu ile dramı bir araya getiren filmin başrolünü ise Çetin'in üniversiteden arkadaşı Andarkan Çeliker üstlendi.

Hayatı değişti

Filmin senaryosunu hazırlayan ve yönetmenliğini gerçekleştiren İEÜ'lü Toygun Çetin, yeni projeler için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi. Filme ilişkin detayları paylaşan Çetin, "Filmin başrolündeki Cihan isimli karakter, içine kapanık ve bunalıma girmiş bir genç. Cihan'ın hayatı, parkta bulduğu çanta ile değişiyor. Çantadan, 'Jelly' isimli ve yapay zekaya sahip sesli asistan çıkıyor. Cihan'ın yaşamı, asistandan sonra olumlu yönde değiştirmeye başlıyor. Cihan, bu asistan sayesinde sosyalleşmeye başlıyor, yalnızlık duygusundan kurtuluyor. Jelly, kısa zamanda Cihan'ın en iyi dostu haline geliyor. Filmde, Cihan'ın yaşamındaki değişim de ana hatlarıyla izleyiciye aktarılıyor. Filmin başrolünde üniversite arkadaşım Andarkan oynarken, Jelly'nin seslendirmesini de Medya ve İletişim Bölümü'nden mezun olan arkadaşım Buğu İrem Kaymakcı yaptı. Destekleri için kendilerine teşekkür çok ediyorum" dedi.

Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filme ilişkin çok olumlu tepkiler aldım. Ardından filmim, ülkemizdeki sayılı çalışma arasına girmeyi başararak BluTV'de de yayınlandı. Bu sayede de binlerce kişiye ulaştı. Ayrıca, 'Lima Web Fest' ve 'Lift-Off Online Sessions' adlı iki festivalde de yer aldı. İlk filmimin bu kadar beğenilmesi, beni mutlu etti ve aynı zamanda cesaretlendirdi. Eğitim aldığım, çok sevdiğim sinema alanında kariyerimi devam ettirmek istiyorum. Amacım, yeni projeler geliştirerek fark oluşturan çalışmalara imza atmak. Üniversite arkadaşlarımla da ortak çalışmalar yapmak için hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz." - İZMİR