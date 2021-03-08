Jeff Bezos ile boşanan MacKenzie Scott, çocuklarının öğretmeniyle evlendi

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Jeff Bezos ile boşanan milyarder MacKenzie Scott, çocuklarının gittiği okulda fen öğretmenliği yapan Dan Jewett ile evlendi.

Amazon'un kurucusu ve 193 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengini olan Jeff Bezos'tan boşandıktan sonra Amazon hisselerinin yüzde 4'ünü alan MacKenzie Scott da dünyanın en zenginleri listesinde 53 milyar dolarlık servetiyle 22'nci sırada yer alıyor.

"DÜNYANIN EN CÖMERT İNSANIYLA EVLENDİM"

İki yıl önce evliliğini noktalayan Scott, çocuklarının okulunda bir fen bilgisi öğretmenliği yapan Dan Jewett ile evlendi. Scott yeni evlendiği eşi Jewett ile ilgili, "Dünyada tanıdığım en cömert ve kibar insanla evlendim" diye konuştu. Çiftin Scott'un çocuklarının eğitim aldığı ve Jewett'ın çalıştığı Lakeside okulunda tanıştığı belirtildi.