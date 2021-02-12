Jason Statham'ın rol aldığı filmin Antalya'daki çekimleri devam ediyor
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Jason Statham'ın rol aldığı filmin Antalya'daki çekimleri devam ediyor

12.02.2021 12:51 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:54
Jason Statham'ın rol aldığı filmin Antalya'daki çekimleri devam ediyor

Hollywood'un ünlü yönetmeni Guy Ritchie ve ünlü aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği aksiyon filmi "Five Eyes"in çekimleri Antalya'da sürüyor.

Hollywood'un ünlü yönetmeni Guy Ritchie ve ünlü aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği aksiyon filmi "Five Eyes"in çekimleri Antalya'da sürüyor.

Filmin çekimleri, tarihi Kaleiçi ile Cumhuriyet Meydanı'nda yapılıyor.

Çekimlerin yapıldığı sokak ve meydanlar trafiğe kapatıldı.

Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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