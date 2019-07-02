Jason Statham'ın da Dahil Olduğu Yeni İnternet Virali: Şişe Kapağı Challenge

Birkaç yıl önce hepimiz şişeleri takla attırmaya başlamıştık. Şişeleri havada döndürüp dik bir şekilde yüzeye düşürmeye çalışıyorduk. Şimdi ise yine içerisinde şişe barındıran bir akım ile karşı karşıyayız. Akımın nereden çıktığını tam olarak bulmak zor, ancak ünlü kişilerin meydan okumasını göz ardı edip 20 Haziran tarihine gittiğimizde, Slovakyalı bir adamın bu videoyu paylaştığını görebiliriz.

Bu olayın ardından birden herkes bu akıma katılmaya başladı. UFC dövüşçüsü Max Holloway, Cuma günü paylaştığı videoda müzisyen John Mayer'e meydan okuyarak bu akıma katıldı. Holloway'in gönderisi 2 milyondan fazla etkileşim aldı.

John Mayer'de meydan okumayı kabul ettiğini gösteren bir video yayınladı ve kendisinin de Jason Statham'a meydan okuduğunu belirtti.

Ardından bu Pazartesi günü Jason Statham, Guy Ritchie'ye meydan okuyarak John Mayer'in isteğini yerine getirdi, kendisi burada da filmlerdeki karizmasını korumuş gibi görünüyor. Böylelikle ünlülerin 'bottle cap challenge' silsilesi başlamış oldu.

Eğer siz de bu akıma katılmak istiyorsanız, kırılma riskine karşın cam şişeden ziyade plastik şişe kullanıp, bir yere sabitleyip kapağı gevşetirseniz amacınıza ulaşabilirsiniz.

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