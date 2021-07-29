Jason Bourne filme konusu nedir? Jason Bourne oyuncuları kimler?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jason Bourne filme konusu nedir? Jason Bourne oyuncuları kimler?

Jason Bourne filme konusu nedir? Jason Bourne oyuncuları kimler?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Yönetmen koltuğunda Paul Greengrass'ın oturduğu, senaryosunu Paul Greengrass ve Christopher Rouse'ın kaleme aldığı Jason Bourne filmi, bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında film severlerle buluşuyor. Peki, Jason Bourne filme konusu nedir? Jason Bourne oyuncuları kimler?

Film severleri ekran başına kilitleyecek olan Jason Bourne filminde, hafızası geri gelen ve kim olduğunu hatırlayan Bourne'un geçmişindeki sırları keşfetmeye karar verme süreci işleniyor. Aksiyon ve gerilim türündeki Jason Bourne filmi konusu ve oyuncuları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Jason Bourne filme konusu nedir? Jason Bourne oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde…

JASON BOURNE FİLMİ KONUSU NEDİR?

The Bourne Supremacy ve The Bourne Ultimatum filmlerinin yönetmeni Paul Greengrass, CIA'in en ölümcül, eski ajanının karanlıktan çıkışını konu alan Universal Pictures'ın Bourne serisinin yeni bölümünde Damon'a bir kez daha yönetmen koltuğunda eşlik ediyor.

Jason Bourne filminde Damon'a Alicia Vikander, Vincent Cassel ve Tommy Lee Jones eşlik ederken Julia Stiles serideki rolünü tekrar canlandırıyor. Robert Ludlum'ın yarattığı karakterlere dayanan film, Greengrass ve Christopher Rouse tarafından yazıldı.

2004 yılında gözden kaybolan Jason Bourne yeniden ortaya çıkıyor. Artık hafızası geri gelen ve kim olduğunu hatırlayan Bourne, geçmişindeki sırları keşfetmeye karar veriyor. Babasının ölümü hakkındaki gerçekleri aydınlatmak için girdiği tehlikeli yolda onu durdurmak için çok güçlü düşmanlar karşısına çıkıyor.

JASON BOURNE FİLMİ OYUNCUNCULARI

Matt Damon: Jason Bourne

• Tommy Lee Jones: CIA Director Robert Dewey

• Alicia Vikander: Heather Lee

• Vincent Cassel: Asset

• Julia Stiles: Nicky Parsons

• Riz Ahmed: Aaron Kalloor

• Ato Essandoh: Craig Jeffers

• Scott Shepherd: Director NI Edwin Russell

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Hulusi Akar Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı İrem Derici Düm Tek Tek Diana Spencer
Spor Eda Erdem Metin Oktay Hakan Reçber Abdullah Avcı Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Jason Bourne filme konusu nedir? Jason Bourne oyuncuları kimler? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 18:02:19. #1.16#

title