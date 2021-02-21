Jasmine Harrison Atlantik Okyanusu'nu tek başına kürek çekerek geçen en genç kadın oldu
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Jasmine Harrison Atlantik Okyanusu'nu tek başına kürek çekerek geçen en genç kadın oldu

21.02.2021 10:53 | Son Güncelleme: 21.02.2021 10:57
Jasmine Harrison Atlantik Okyanusu'nu tek başına kürek çekerek geçen en genç kadın oldu

21 Yaşındaki Jasmine Harrison İspanya'dan Antigua'ya, Atlantik Okyanusu'nu tek başına kürek çekerek geçen en genç kadın oldu.

21 Yaşındaki Jasmine Harrison İspanya'dan Antigua'ya, Atlantik Okyanusu'nu tek başına kürek çekerek geçen en genç kadın oldu.

Atlantik Kürek Yarışı olan Talisker Viski Atlantik Mücadelesi organizatörü Atlantic Campaigns'e göre, 21 yaşındaki İngiliz Jasmine Harrison, İspanya'dan Antigua'ya 4 bin 800 kilometrelik yolculuğu tamamlayarak Atlantik Okyanusu'nu tek başına kürekle geçen en genç kadın oldu.Harrison'ın 2020 Talisker Viski Atlantik Mücadelesi'ni Aralık ayında, Kanarya Adaları'ndaki La Gomera'dan hareket ederek 70 gün, 3 saat ve 48 dakikada Antigua'ya ulaşarak tamamladığı ve bunun da  herhangi bir okyanusta tek başına kürek çeken en genç kadın olarak yeni bir dünya rekoru olduğu ifade edildi. İngiltere'nin Kuzey Yorkshire'daki Thirsk kasabasından Harrison'ın web sitesinde yazan bilgiye göre, Harrison,  Karayipler'de yüzme öğrettiği sırada 2018 yarışını görünce bu mücadeleye katılmak için ilham aldı.


Jasmine Harrison Atlantik Okyanusu'nu tek başına kürek çekerek geçen en genç kadın oldu
Jasmine Harrison Atlantik Okyanusu'nu tek başına kürek çekerek geçen en genç kadın oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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