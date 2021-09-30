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JASAT'tan operasyon: 1 ton 602 kilogram sahte içki ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
JASAT'tan operasyon: 1 ton 602 kilogram sahte içki ele geçirildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde JASAT tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 1 ton 602 kilogram sahte içki ve 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

AKHİSAR, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde Jasat tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 1 ton 602 kilogram sahte içki ve 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Rahmiye Mahallesi'nde bir ikamette sahte içki üretildiği ihbarı üzerine JASAT ekipleri harekete geçti. H.K. isimli şahsın ikametine yapılan baskında 1 ton 602 kilogram sahte şarap, 4 litre el yapımı rakı, 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Ele geçirilen sahte içki ve silahlara el koyan ekipler şüpheli H.K.'yı da gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından H.K. serbest bırakıldı. - MANİSA

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