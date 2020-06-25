Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı
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Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı

Japonya'nın güneydoğusundaki Yamato şehrinde ilginç bir yasak devreye girdi. Buna göre kentte yürürken telefonla konuşmak yasaklandı.

25.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:08

Kyodo'nun haberine göre, Kanagawa eyaletine bağlı Yamato şehrinde yürürken cep telefonu kullanılmasına, şehir meclisinin çıkardığı yönetmelikle yasaklama getirildi.

YAYALARIN YÜZDE 12'Sİ TELEFON KULLANIYOR

Ocak ayında şehrin iki noktasında yapılan kamuoyu araştırması, yayaların yaklaşık yüzde 12'sinin yürürken telefon kullandıklarını ortaya çıkardı.

TRAFİĞİ AKSATMAYACAK NOKTALARDA DURACAKLAR

Araştırma sonrası, haziran başında şehir meclisine sunulan yönetmelik, karara bağlandı. Karara göre, cadde ve park gibi kamuya açık lokasyonlarda telefon kullanabilecek yayalar, trafiği aksatmayacak noktalarda duracak.

Yürürlüğe 1 Temmuz'da girecek karara uymayanlara cezai işlem uygulanmayacak.

Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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