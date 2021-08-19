Japonya'nın nüfusunun yarısı Kovid-19'a karşı en az bir doz aşılandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Japonya'nın nüfusunun yarısı Kovid-19'a karşı en az bir doz aşılandı

Japonya'nın nüfusunun yarısı Kovid-19'a karşı en az bir doz aşılandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'nın nüfusunun yarısının, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı en az bir doz aşılandığı bildirildi.

Japonya'nın nüfusunun yarısının, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı en az bir doz aşılandığı bildirildi.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada Japonya'da virüse karşı aşılama faaliyetlerine yönelik veriler paylaşıldı.

Buna göre 17 Ağustos itibarıyla ülke geneli oturumu bulunan 64 milyon vatandaş virüse karşı bir doz aşılandı.

Nüfusun yüzde 40'ına denk gelen yaklaşık 49 milyon kişiye ise Kovid-19'a karşı iki doz aşı uygulandı.

Hükümet, eylül sonuna dek nüfusun yüzde 60'ının iki doz aşılanmasını hedefliyor.

126 milyonluk Japonya'da Kovid-19'a karşı aşılama uygulaması Şubat 2021'de başlamıştı.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Marmara depreminden sonra selden de kurtuldu
Marmara depreminden sonra selden de kurtuldu
Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşı dozu miktarı 85 milyonu geçti
Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşı dozu miktarı 85 milyonu geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Berdan Mardini Seren Serengil
Spor Muslera Mustafa Er Burak Elmas Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Japonya'nın nüfusunun yarısı Kovid-19'a karşı en az bir doz aşılandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 05:08:35. #1.16#

title