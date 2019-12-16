Japonya'nın metal zanaatiyle ünlü Tsubame Sanjo bölgesine yolculuk

16.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:48

"Go Japan" programının yedinci bölümünde euronews muhabiri Marta Brambilla, Japonya'nın metal işleme zanaatiyle ünlü Tsubame Sanjo bölgesine doğru yolculuğa çıkıyor.



Niigata ili, demircilik sanatının başkenti ve burada Tsuiki bakır ürünleri de oldukça ünlü. Diğer yandan Tsuiki, "metali elle biçimlendirme" anlamına geliyor. Euronews.com'da Görüntüle