Japonya'nın metal zanaatiyle ünlü Tsubame Sanjo bölgesine yolculuk
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Japonya'nın metal zanaatiyle ünlü Tsubame Sanjo bölgesine yolculuk

euronews "Go Japan" programının yedinci bölümünde sizi, Japonya'nın metal işleme zanaatiyle ünlü Tsubame Sanjo bölgesine doğru yolculuğa çıkarıyor.

16.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:48
Japonya'nın metal zanaatiyle ünlü Tsubame Sanjo bölgesine yolculuk

"Go Japan" programının yedinci bölümünde muhabiri Marta Brambilla, 'nın metal işleme zanaatiyle ünlü Tsubame Sanjo bölgesine doğru yolculuğa çıkıyor.


Niigata ili, demircilik sanatının başkenti ve burada Tsuiki bakır ürünleri de oldukça ünlü. Diğer yandan Tsuiki, "metali elle biçimlendirme" anlamına geliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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