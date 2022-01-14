Japonya'nın kuzeyinde kar küreme çalışmalarında 4 kişi öldü
Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido bölgesinde, şiddetli kar yağışı sonrasında yapılan kar küreme çalışmalarında 4 kişi hayatını kaybetti.
Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido bölgesinde, şiddetli kar yağışı sonrasında yapılan kar küreme çalışmalarında 4 kişi hayatını kaybetti.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre soğuk hava dalgası ülkenin kuzey ve kuzeybatı kesimlerinde etkisini sürdürüyor.
Kamu yayıncısı NHK'nin eyalet polisine dayandırdığı haberine göre, Hokkaido'daki kar küreme çalışmalarında 4 kişi öldü.
Japan (JAL) ile All Nippon (ANA) hava yolu şirketleri, yoğun kar yağışı nedeniyle Hokkaido bağlantılı 70'ten fazla seferini iptal etti.
Bölgenin en büyük ulaşım noktalarından Shin-Chitose Havalimanı'nda 200 yolcunun mahsur kaldığı bildirildi.
Japan Demir Yolları, yoğun kar sonrası bölge genelinde 500 tren seferinin askıya alındığını duyurdu.
Japonya Tarım Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlığı, kar yağışlarının ardından son iki haftadır kırsal bölgede 400'den fazla yapının yıkıldığını bildirdi.
Meteoroloji Ajansı, batıdaki Japon Denizi kıyısındaki eyaletlerinden kuzeye yönelen hava dalgasının, bölgedeki kar yağışını şiddetlendireceğini açıkladı.
Bölge halkına buzlanma, çığ riski ve elektrik kesintilerine yönelik uyarılar yapıldı.
AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri