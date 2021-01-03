Japonya İmparatoru'nun konutuna gizlice giren şahıs, 2 saat sonra fark edildi! Tanışmak istemiş
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Japonya İmparatoru'nun konutuna gizlice giren şahıs, 2 saat sonra fark edildi! Tanışmak istemiş

03.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 03.01.2021 15:05
Japonya İmparatoru'nun konutuna gizlice giren şahıs, 2 saat sonra fark edildi! Tanışmak istemiş

Japonya İmparatoru Naruhito'nun yaşadığı Chiyoda konut kompleksine izinsiz girdiği belirlenen bir kişi tutuklandı. Şahsın, 2 saatin ardından fark edildiği ve yetkililere tanışmak için böyle bir yola başvurduğunu söylediği iddia edildi.

Japonya'da İmparator Naruhito ve aile üyelerinin yaşadığı Chiyoda'daki İmparatorluk Sarayı içinde bulunan konut kompleksine izinsiz giren bir şüpheli imparatorluk muhafızları tarafından yakalandı.

2 SAAT SONRA FARK EDİLDİ

Normal şartlarda çok sıkı şekilde korunan ikametgaha o esnada yakınında koruma bulunmayan konukevi üzerinden dün gece sızdığı belirtilen 29 yaşındaki ismi açıklanmayan şahsın, 2 saat sonra fark edildiği iddia edildi.

"TANIŞMAK İSTEDİM"

Tutuklanan şüphelinin polise "İmparatorluk ailesi üyeleri ile tanışmak istedim" dediği yerel basına yansırken, şahsın herhangi bir imparatorluk ailesi mensubu ile karşılaşıp karşılaşmadığına dair açıklama yapılmadı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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