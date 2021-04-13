Japonya İmparatoru Naruhito, Prens Philip için taziyelerini bildirdi

Japonya İmparatoru Naruhito, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 99 yaşında hayatını kaybeden eşi Prens Philip için taziyelerini iletti.

Japonya İmparatoru Naruhito, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 99 yaşında hayatını kaybeden eşi Prens Philip için taziyelerini iletti.

İmparatorluk İşleri Ajansı (Kunaicho) açıklamasına göre, İmparator Naruhito, Prens Philip'in ölümü sebebiyle, Kraliçe 2. Elizabeth'e başsağlığı diledi.

Naruhito, Oxford Üniversitesinde eğitim gördüğü dönemi anımsatarak, bu sürede birkaç kez Prens Philip ile bir araya geldiğini belirtti.

Prens Philip, Kraliçe 2. Elizabeth ile taç giymeden 5 yıl önce 1947'de evlenmişti.

Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Philip'ın dört çocuğu ve sekiz torunu var.

10 Haziran 1921'de Yunanistan'ın Korfu Adası'nda doğan Prens Philip, geçen ay Londra'da St Bartholomew Hastanesinde bir kalp operasyonu geçirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan