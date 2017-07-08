Japonya'daki Sellerde 16 Kişi Öldü

Japonya'da etkili olan tayfunun ardından meydana gelen şiddetli yağışın yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.



Kyodo haber ajansına göre, ülkenin güneybatısını salı günü etkisi altına alan Nanmadol tayfunu şiddetli yağışlar getirdi. Yağışların neden olduğu sellerde 16 kişi öldü, 15 kişi kayboldu.



Yetkililer, Fukuoka kentinde 14, Oita kentinde de 1 kişiden haber alınamadığını açıkladı.



Japonya Kabine Baş Sekteri Yoşihide Suga, arama kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar bin 22 kişinin kurtarıldığını belirtti.



Suga, afet nedeniyle erişim sağlanamayan yerlerde mahsur kalan halkı kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.



Şiddetli yağışlardan en çok etkilenen yerlerden biri olan Asakura'da, köklerinden sökülen ağaçları ve çamurları kaldırma çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.



Japon Meteoroloji Ajansı, halka, olası toprak kaymaları ve diğer afetlere karşı tedbirli olmaları uyarısında bulundu.



Suga, dün, yüzlerce kişinin hala mahsur olduğu uzak köylere ulaşabilmek için 12 bin asker ve kurtarma görevlisinin çalışma yaptığını açıklamıştı.



Sel sularının ve toprak kaymalarının büyük yıkıma neden olduğu Kyushu Adası'nda evler, yollar, köprüler ve pirinç teraslarının büyük hasar gördüğü duyurulmuştu.



Hükümet verilerine göre, Fukuoka ve Oita kentlerinde 2 bin 200 kişinin sığınaklara yerleştirildiği belirtilmişti.