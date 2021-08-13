Japonya'da şiddetli yağış ölüme neden oldu

- Japonya'da şiddetli yağış ölüme neden oldu Japonya'da etkili olan şiddetli yağış sonucu meydana gelen heyelanda 1 kişi hayatını kaybederken en az 2 kişinin de kayıp olduğu açıklandı.

- Japonya'da şiddetli yağış ölüme neden oldu

TOKYO - Japonya'da etkili olan şiddetli yağış sonucu meydana gelen heyelanda 1 kişi hayatını kaybederken en az 2 kişinin de kayıp olduğu açıklandı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), riskli bölgelerde yaşayanlara yönelik aşırı yağış uyarısı yaptı.

Japonya'nın farklı kesimlerinde bugün itibariyle etkili olan şiddetli yağış, Nagasaki, Saga, Kumamoto ve Kagoshima eyaletlerinde ve Unzen şehrinde toprak kaymasına neden oldu. Heyelanda ismi açıklanmayan bir bölge sakini hayatını kaybetti.

Zarar gören evlerde yaşayan 2 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçerken, 60'lı yaşlarındaki bir kişi ise toprak kaymasının meydana geldiği bölgeden kurtarıldı.

Japonya Meteoroloji Ajansı ise şiddetli yağışların yarın sabaha dek sürmesinin beklendiğini açıklarken riskli bölgelerde yaşayanları tahliye uyarılarına karşı hazırlıklı olmaya çağırdı. Yerel otoriteler olası nehir taşkınları, toprak kaymaları, heyelanlar ve su baskınlarına karşı tetikte olma çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı